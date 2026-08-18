باشگاه خبرنگاران جوان- شرکت ملی حفاری ایران و شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در راستای تقویت و توسعه همکاری های فنی و تخصصی، نسبت به پیوست الحاقیه به موافقت نامه‌های فیمابین اقدام کردند.

این الحاقیه در اهواز به امضای محمود نصیری مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگاز غرب از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت نفت مناطق مرکزی و مرتضی فولادی مدیرعامل شرکت ملی حفاری رسید.

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در امور فنی در حاشیه مراسم امضای این سند همکاری اظهار کرد: این الحاقیه در راستای توسعه همکاری‌ها در حوزه خدمات فنی حفاری پیوست موافقت نامه‌های میان شرکت‌ها امضا و مبادله شد و شامل ارائه خدمات دستگاه فرآورش سیار نفت (MOT)، خدمات مهندسی و برنامه ریزی سیمان و اسید و لوله مغزی سیار می‌باشد.

عبدالرحمن علی محمدی با اشاره به خدمات ارائه شده به شرکت نفت وگاز غرب گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون به ۲۲ حلقه چاه در میادین چشمه خوش، دانان، دهلران، سرکان، ماکوه و نفت شهر در زمینه آزمایش بهره دهی چاه، لوله مغزی سیار، چاه پیمایی، پمپاژ سیمان و اسید و مایعات، مخلوط مواد شیمیایی، H ۲ S و کالا و مواد خدمات ارائه گردیده است.

علی محمدی افزود: همکاری میان شرکت ملی حفاری ایران و شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب سابقه ۲۷ ساله دارد و در استمرار این همکاری‌ها درسال ۱۴۰۱ موافقت نامه پنج ساله بین ۲ طرف منعقد شد که تا پایان سال ۱۴۰۶ جاری خواهد بود.

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در امور فنی، اظهار کرد: در چارچوب این موافقت نامه پنج ساله تاکنون بیش از ۷۶۶ فقره عملیات مختلف فنی روی افزون بر ۶۵ حلقه چاه در موقعیت‌های عملیاتی شرکت نفت وگاز غرب از جمله میادین پایدار، تنگه بیجار، چشمه خوش، دانان، دهلران، سرکان، سومار، مالکوه، نفت شهر و ویزنهار ارائه شده است.

منبع: ایرنا