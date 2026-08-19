باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد – در نشست خبری که با حضور نماینده کرمان وراور درمجلس ومدیران این مجموعه تولیدی برگزار شد، یکی از تولیدکنندگان لاستیک کشور گفت: امسال علی رغم کاهش تولید تا ۵۰ درصد هیچ تعدیل نیرویی نداشتیم بلکه دنبال ارتقای طرح‌های توسعه‌ای وافزایش اشتغال هستیم.

وی افزود: مجموعه بزرگ لاستیک ما در کرمان، کردستان، لرستان وسیرجان شعبه دارد وبه جرات می‌گوییم تولیدکننده برتر لاستیک کشور هستیم که با نوع خارجی اروپایی حتی قابل رقابت است.

وی تصریح کرد: در ۹ ماهه ابتدایی سال قبل رشد ۸ درصدی در تولید داشتیم، اما جنگ وحوادثی که برای پتروشیمی‌ها رخ داد به کاهش ۵۰ درصدی تولید ما در ۴ ماهه ابتدای امسال انجامید.

این فعال حوزه تولید لاستیک تاکید کرد: در بحث رقابت پذیری، تایرهای تولیدی ما در اروپا بین شرکت‌های اروپایی مطرح بوده وهمکاری خیلی خوبی با شرکت‌های اروپایی داریم، از طرفی ما فاصله معناداری با شرکت‌های لاستیک چینی واروپایی نداریم، اما لاستیک‌هایی که وارد کشور می‌شود شرایط سودآوری بیشتری برای برخی دارد.

وی گفت: از نظر فنی وکیفی تولیدات ما بهتر از لاستیک‌های وارداتی است وما تا ۳۰۰ هزارتن هم تولید بارتن داریم متاسفانه به دلیل شرایط واردات تایر به کشوراز این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌شود.

وی بیان کرد: اگر تغییر نگرش در وزارت صمت رخ دهد می‌توانیم رشد کنیم، همیشه از موضوع رانتی که در اختیار واردکنندگان لاستیک قراردارد گله‌مند هستیم، تعرفه واردات تایر را صفرکرده‌اند ودر مقطعی نیز ارزترجیحی وبعد نیمایی به واردکننده تایر دادند به گونه‌ای که سال ۱۴۰۳ حدود یک میلیارد یورو به واردکننده‌های لاستیک ارز دادند درحالی که اگر همین پول را به تولیدکنندگان داخلی کشور می‌دادند براحتی ۲۵۰ هزارتن تولید اضافه می‌کردیم و ارزآوری برای کشورایجاد می‌شد.

این فعال حوزه تولید لاستیک افزود: سال گذشته را با ۷ درصد کاهش تولید به اتمام رساندیم در ۴ ماهه ابتدای امسال نیز ۵۰ درصد کاهش تولید داشتیم، اما در نهایت استقرار تولید مداوم بوده و به تولید لاستیک اقتصادی برای مردم که موادش کمتر وابسته به خارج باشد پرداختیم و قیمت تولیدات داخلی قابل قیاس نیست.

وی بیان کرد: برای رفع مشکلات تامین انرژی به ویژه برق، که ظرفیت تولید را کاهش داده ما از سال قبل ایجاد مزرعه خورشیدی در کرمان و کردستان را آغاز کردیم، کل مجوز‌ها اخذشده وبه دنبال ایجاد دو نیروگاه ۹ و ۵ مگاواتی هستیم.

وی با اشاره به اینکه درحوزه مسئولیت‌های اجتماعی تلاش ما بر افزایش اشتغال بوده گفت: تلاش می‌کنیم برای ۸۰۰ نفر در سال جاری ایجاد شغل کنیم.

این فعال حوزه تولید لاستیک تاکید کرد: از ۱۱۰ هزار تن ظرفیت مجموعه ما ۴۴ هزارتن در کرمان است که ۱۵ هزارتن لاستیک باری واتوبوسی رادیال است.

وی با بیان اینکه این مجموعه به دنبال بازار کشور‌های عربی است از رایزنی‌هایی در عراق وکویت وسوریه برای ایجاد بازار صادراتی لاستیک کرمان در این کشور‌ها خبرداد.

این فعال حوزه تولید لاستیک از تولید شغل برای ۵ هزار نفر به شکل مستقیم در قالب طرح‌های توسعه‌ای لاستیک در این استان خبرداد و بیان کرد: حتی یک مجموعه تولیدی قدیمی لاستیک را خریداری کرده وتلاش می‌کنیم مجموعه ارگ تایر را نیز به زودی راه اندازی کنیم.

وی با اشاره به اینکه تلاش می‌شود مواد اولیه را از کانال‌های مختلف وارد کنیم بیان داشت: تولید لاستیک کرمان به ۱۰۰ هزارتن خواهد رسید اگر مواد اولیه که به سبب جنگ ومحاصره دریایی حدود ۱۱۵ روز است که در بنادر تخلیه نشده است، به ما برسد.

وی افزود: در همین مجموعه به تنهایی می‌توانیم نیاز کشور را تامین کنیم و حتی صادرات هم داشته باشیم، از نظر کیفی هم استقبال خوبی از محصولات ما حتی در خارج از کشور شده است.

این فعال حوزه تولید لاستیک از تلاش برای جایگزینی کائوچوی موردنیاز صنایع لاستیک وجایگزینی آن با لاستیک مصنوعی خبرداد وگفت: برنامه‌های بازیافت لاستیک در کرمان کمک زیادی به کاهش وابستگی به این کائوچوی وارداتی کرده است.

دیگر فعال لاستیک کرمان گفت: درحوزه جذب برنامه‌ های زیادی داریم آخرین آزمون ما ۳۲۴۸ نفر شرکت کننده داشت که ۲۲۲ نفر جذب داشتیم،۱۰۰ درصد پرسنل ما بومی استان کرمان هستند.