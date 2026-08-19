باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پرونده مسابقات هفته دوم لیگ بیست و ششم فوتبال با انجام ۵ دیدار امشب بسته می‌شود و در حساس‌ترین بازی ها، پرسپولیس به مصاف تیم استقلال خوزستان می‌رود و تیم فولاد خوزستان هم از شمس آذر قزوین پذیرایی می‌کند.

پرسپولیس - استقلال خوزستان/ چهارشنبه ساعت ۱۹:۳۰

تیم فوتبال پرسپولیس فصل جدید را با برد برابر تیم شمس آذر قزوین شروع کرد و ۳ امتیاز شیرین به دست آورد و از کورس با مدعیان قهرمانی عقب نماند.

سرخپوشان پایتخت با حمایت هواداران پرشور خود به دنبال بردن استقلال خوزستان هستند تا دومین برد متوالی خود را در فصل جدید جشن بگیرند و علاوه بر این، در کورس رقابت با مدعیان قهرمانی بمانند.

تارتار در هفته اول لیگ برتر فوتبال از اوستون اورونوف استفاده نکرد و همین موضوع باعث شد حاشیه‌هایی به وجود بیاید و شایعه قهر اورونوف مطرح شود، اما این موضوع تکذیب شد و تارتار بیان کرد که اورونوف با اجازه کادر پزشکی به رختکن رفت، تا خودش را آماده کند.

دانیال ایری مدافع ملی پوش هم بعد از کش و قوس‌های فراوان به پرسپولیس ملحق شد و شاید تارتار از این بازیکن در تریکیب اصلی استفاده کند. البته این احتمال وجود دارد که تارتار ریسک نکند و از ایری به خاطر عدم هماهنگی با سرخپوشان در بازی امشب استفاده نکند.

در آن طرف، تیم استقلال خوزستان به علت عدم آمادگی چمن ورزشگاه غدیر اهواز مجبور شد که میزبان بازی هفته اول در در ورزشگاه پاس باشد و همین موضوع باعث شد که این تیم اهوازی با ۲ گل برابر تیم آلومینیوم اراک شکست بخورد.

آبی پوشان اهوازی به دنبال کسب امتیاز برابر تیم پرسپولیس هستند تا شکست هفته اول را جبران کنند و علاوه بر این، دست پر به شهر خود برگردند، اما آنها کار سختی جلوی هواداران سرخپوش دارند.

پرسپولیس و استقلال خوزستان تاکنون ۱۷ بار مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که حاصل آن ۹ پیروزی و ۶ تساوی برای سرخ‌پوشان و ۲ برد برای نماینده اهواز بوده است.

فجرشهید سپاسی - صنعت نفت آبادان/ چهارشنبه ساعت ۱۹:۳۰

تیم فجر شهید سپاسی فصل جدید را با تساوی یک بر یک برابر تیم خیبر خرم آباد شروع کرد و فقط یک امتیاز به دست آورد. شاگردان رسول خطیبی می‌خواهند ۳ امتیاز بازی خانگی برابر برزیل ایران را کسب کنند تا اولین برد خود در فصل جدید را با حضور هواداران جشن بگیرند.

در آن طرف، تیم صنعت نفت آبادان همانند حریف شیرازی خود در اولین بازی خود در فصل جدید به تساوی یک بر یک برابر تیم ملوان دست یافت.

برزیل ایران به دنبال بردن تیم فجر شهید سپاسی هست تا اولین پیروزی خود در لیگ برتر را به دست آورد و دست پر به آبادان برگردد و روحیه بالایی برای بازی بعدی به دست آورد.

هر ۲ تیم به ۳ امتیاز این بازی نیاز مبرم دارند و باید کدامیک می‌تواند برنده این بازی حساس شود.

ملوان بندر انزلی - ذوب آهن/ چهارشنبه ساعت ۱۹:۳۰

تیم فوتبال ملوان هفته اول برابر صنعت نفت آبادان به تساوی دست یافت و این تیم شمالی قصد دارد از میزبانی خود در بازی امشب بهره ببرد و ذوب آهن را شکست بدهد. در آن طرف، تیم ذوب آهن همانند حریف شمالی خود به تساوی بدون گل برابر تیم فولاد خوزستان دست یافت.

شاگردان عبداله ویسی به دنبال بردن قو‌های سپید انزلی هستند تا اولین برد خود را جشن بگیرند و دل هواداران خود را شاد کنند، اما آنها جلوی هواداران انزلی چی کار سختی پیش رو دارند.

مس شهر بابک - خیبر خرم آباد/ چهارشنبه ساعت ۱۹:۳۰

تیم مس شهر بابک امسال به لیگ برتر فوتبال آمده است. این تیم فصل جدید را با شکست سنگین برابر استقلال شروع کرد. شاگردان قاسم شهبا برای جبران شکست هفته اول باید ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم خیبر خرم آباد را کسب کنند تا نشان بدهند که زنگ تفریح دیگر تیم‌ها نیستند و برای بردن وارد زمین مسابقه می‌شوند.

در آن طرف، تیم خیبر خرم آباد در هفته اول به تساوی برابر تیم فجر شهید سپاسی دست یافت و ۳ امتیاز بازی خانگی را از دست داد.

تیم خیبر خرم آباد می‌خواهد با بردن تیم تازه وارد لیگ برتر به اولین برد خود در فصل جدید دست یابد و با دست پر به شهر خود بازگردد.

فولاد خوزستان - شمس آذر قزوین/چهارشنبه ساعت ۲۰:۳۰

تیم فولاد خوزستان در هفته اول لیگ برتر فوتبال توانست یک امتیاز بازی خارج از خانه برابر تیم ذوب آهن را کسب کند و روحیه بالایی برای بازی امشب به دست آورد. شاگردان حمید مطهری با حمایت هواداران خونگرم خود به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم شمس آذر هستند تا از کورس رقابت با مدعیان عقب نمانند.

فولادی‌ها چند روز پیش توانستند رامین رضاییان را به خدمت بگیرند و آنها امیدوارند این بازیکن همانند فصل گذشته کمک حال تیمش باشد و از حاشیه‌ها به دور باشد.

در آن طرف، تیم شمس آذر در هفته اول برابر تیم پرسپولیس با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد تا بدون امتیاز امیدوار به باری‌های بعدی باشد.

شاگردان وحید رضایی می‌خواهند با کسب امتیاز در بازی امشب جبران مافات کنند، اما آنها جلوی هواداران خونگرم اهوازی کار سختی پیش رو دارند.