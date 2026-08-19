باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی امشب به مصاف تیم فوتبال استقلال خوزستان در هفته دوم لیگ برتر فوتبال می‌رود که به احتمال زیاد با یک تغییر روانه این بازی می‌شود.

دانیال ایری مدافع ملی پوش چند روز پیش بعد از کش و قوس‌های فراوان به پرسپولیس پیوست و احتمال دارد که مهدی تارتار از این بازیکن در ترکیب اصلی تیم خود بهره ببرد و او به جای محمد مهدی زارع با حسین کنعانی زادگان زوج خط دفاعی سرخپوشان باشد.

پیام نیازمند دروازه بان پرسپولیس در درون دروازه سرخپوشان قرار می‌گیرد و این گلر ملی پوش به دنبال دومین کلین شیت خود در فصل جدید است.

حسین کنعانی زادگان به همراه محمد مهدی زارع زوج خط دفاعی را تشکیل می‌دهند. البته احتمال دارد که دانیال ایری با کنعانی در دفاع وسط پرسپولیس قرار بگیرند.

ابوالفضل جلالی و مجید عیدی دفاع‌های چپ و راست پرسپولیس را در این بازی تشکیل می‌دهند. محمد خدابنده لو و پوریا پور علی در خط میانی پرسپولیس بازی خواهند کرد.

محمد مهدی محبی و محمد عمری وینگر‌های چپ و راست پرسپولیس در بازی امشب خواهند بود. همچنین ایگور سرگیف و علی علیپور زوج خط حمله پرسپولیس در این بازی هستند.

ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر استقلال خوزستان به شرح زیر است.

پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، محمدمهدی زارع، مجید عیدی، ابوالفضل جلالی، محمد خدابنده‌لو، پوریا پورعلی، محمد مهدی محبی، محمد عمری، ایگور سرگیف و علی علیپور