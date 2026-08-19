مهاجم سابق پرسپولیس می گوید که با شناختی که از مهدی تارتار دارم مدیریت رختکن را خیلی خوب بلد است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر حسین اصلانیان مهاجم سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره برد سرخپوشان برابر تیم شمس آذر اظهار کرد: ما منتظر بودیم که از تیم تارتار پرده برداری شود. همچنین اردوی خارج از کشور که بسیار برای آن هزینه شده بود خیلی موثر بود و در زمین مسابقه دیدیم که بازیکنان بدنشان خوب و آماده نشان داد و این تیم پوست اندازی کرده بود.
او افزود: همچنین به اصطلاح فوتبالی ها، پرسپولیس سم زدایی هم شده بود و با بازیکنانی که باعث حاشیه برای تیم میشدند قطع همکاری کردند و تیم جوان و یکدستی را شاهد بودیم. تارتار توانسته بود نوع تفکر و بازی بیفوما را عوض کند و او تمام مدت در خدمت تیم بود و اصلا کار اضافی نکرد. همچنین عمری را دیدیم که به شرایط خوب برگشته و میتوانست از استارتهای خود به خوبی استفاده کند.
اصلانیان گفت: خیلی مهم بود در بازی اول که پرسپولیس میهمان بود و مابقی رقبا پیروز شدند، فشار مضاعف پرسپولیس برداشته شود و ۳ امتیاز خوبی را توانستند بگیرند. دست مریزاد به تارتار میگویم که در این مدت با وجود اینکه فشار بر رویش بوده است، اما امثال من از او حمایت کردیم و نتیجه اش هم کسانی که سکوت کردند دیدند که این تیم زحمت میکشد و آینده خوبی از این جوانی و دوندگی میبینم.
مهاجم سابق پرسپولیس گفت: سرخپوشان در مقاطعی که باید از یک سوم دفاعی حریف خوب پرس کردند و به گل رسیدند. ارسال از جناحین داشتیم و چند خطر در این جناح داشتیم. وقتی از سمت چپ توپ را ارسال کردند، محبی خیلی خوب توانست توپ را تبدیل به گل کند. با توجه به اینکه محبی قد و قواره خوبی داشت در فاز دفاعی هم به تیمش کمک کرد و تعویضها هم خوب بودند. به هر حال نشان داد که پرسپولیس پشتوانه خوبی دارد و همه بازیکنان جوان هستند و اگر همین طور ادامه بدهند میتوانند در کورس رقابت قرار بگیرند.
او درباره اینکه عملکرد بازیکنان جدید پرسپولیس را چطور میبیند، اظهار کرد: یکی از بازیهایی بود که پرسپولیس کمترین اشتباه را داشت و میشود گفت که همه پستها بدون اشتباه و خوب بازی کردند. حالا یکی، ۲ توپ را بازیکنان خراب کردند، اما دفاع وسطها که جوان هستند باید هماهنگ شوند و به شرایط آرمانی بهتر برسند. در ادامه در تمرینات این مسائل حل میشود. همه چیز عالی بود و نقدی وجود ندارد. پرسپولیس بازی اول را در خانه حریف برد و ۳ امتیاز عالی کسب کرد. حریفان هم بازیهای خود را برده بودند و رقابت هفته به هفته بین مدعیان لیگ ادامه خواهد داشت.
اصلانیان درباره اینکه بازی بعدی پرسپولیس با استقلال خوزستان را چطور ارزیابی میکند، گفت: متاسفانه ما نمیتوانیم از شرایط میزبانی خوب بهره ببریم. اگر ما در ورزشگاه آزادی بازی میکردیم تیمها را تحت فشار میگذاشتیم و میبردیم. ورزشگاه شهدای قدس در سالهای گذشته نشان داد که سرخپوشان خیلی سخت میتوانند گل بزنند و موقعیت سازی کند. البته این تیمی که بازی کرد نشان داد که میل حمله اش خیلی زیاد است. شرح وظایف بازیکنان به طور کامل مشخص بود.
او افزود: تیم استقلال خوزستان بازی قبلی خود را باخته است و هر چه در توان دارد، برای این بازی میگذارد. با شناختی که از مهدی تارتار دارم مدیریت رختکن خیلی خوب بلد است و از لحاظ روحی و روانی هم توانسته بود بازیکنانی مثل عمری و بیفوما را متحول کند. قطعا تارتار با سیستم خود برای گرفتن ۳ امتیاز به زمین مسابقه میرود تا ۳ امتیاز را بگیرند.