مهاجم سابق پرسپولیس می گوید که با شناختی که از مهدی تارتار دارم مدیریت رختکن را خیلی خوب بلد است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر حسین اصلانیان مهاجم سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره برد سرخپوشان برابر تیم شمس آذر اظهار کرد: ما منتظر بودیم که از تیم تارتار پرده برداری شود. همچنین اردوی خارج از کشور که بسیار برای آن هزینه شده بود خیلی موثر بود و در زمین مسابقه دیدیم که بازیکنان بدنشان خوب و آماده نشان داد و این تیم پوست اندازی کرده بود.

پرسپولیس سم زدایی شده است

او افزود: همچنین به اصطلاح فوتبالی ها، پرسپولیس سم زدایی هم شده بود و با بازیکنانی که باعث حاشیه برای تیم می‌شدند قطع همکاری کردند و تیم جوان و یکدستی را شاهد بودیم. تارتار توانسته بود نوع تفکر و بازی بیفوما را عوض کند و او تمام مدت در خدمت تیم بود و اصلا کار اضافی نکرد. همچنین عمری را دیدیم که به شرایط خوب برگشته و می‌توانست از استارت‌های خود به خوبی استفاده کند.

آینده خوبی از این جوانی و دوندگی پرسپولیس می بینم

اصلانیان گفت: خیلی مهم بود در بازی اول که پرسپولیس میهمان بود و مابقی رقبا پیروز شدند، فشار مضاعف پرسپولیس برداشته شود و ۳ امتیاز خوبی را توانستند بگیرند. دست مریزاد به تارتار می‌گویم که در این مدت با وجود اینکه فشار بر رویش بوده است، اما امثال من از او حمایت کردیم و نتیجه اش هم کسانی که سکوت کردند دیدند که این تیم زحمت می‌کشد و آینده خوبی از این جوانی و دوندگی می‌بینم.



مهاجم سابق پرسپولیس گفت: سرخپوشان در مقاطعی که باید از یک سوم دفاعی حریف خوب پرس کردند و به گل رسیدند. ارسال از جناحین داشتیم و چند خطر در این جناح داشتیم. وقتی از سمت چپ توپ را ارسال کردند، محبی خیلی خوب توانست توپ را تبدیل به گل کند. با توجه به اینکه محبی قد و قواره خوبی داشت در فاز دفاعی هم به تیمش کمک کرد و تعویض‌ها هم خوب بودند. به هر حال نشان داد که پرسپولیس پشتوانه خوبی دارد و همه بازیکنان جوان هستند و اگر همین طور ادامه بدهند می‌توانند در کورس رقابت قرار بگیرند.

پرسپولیس کمترین اشتباه را در بازی با شمس آذر داشت

او درباره اینکه عملکرد بازیکنان جدید پرسپولیس را چطور می‌بیند، اظهار کرد: یکی از بازی‌هایی بود که پرسپولیس کمترین اشتباه را داشت و می‌شود گفت که همه پست‌ها بدون اشتباه و خوب بازی کردند. حالا یکی، ۲ توپ را بازیکنان خراب کردند، اما دفاع وسط‌ها که جوان هستند باید هماهنگ شوند و به شرایط آرمانی بهتر برسند. در ادامه در تمرینات این مسائل حل می‌شود. همه چیز عالی بود و نقدی وجود ندارد. پرسپولیس بازی اول را در خانه حریف برد و ۳ امتیاز عالی کسب کرد. حریفان هم بازی‌های خود را برده بودند و رقابت هفته به هفته بین مدعیان لیگ ادامه خواهد داشت.

سرخپوشان در ورزشگاه شهدای قدس به سختی گل می زنند

اصلانیان درباره اینکه بازی بعدی پرسپولیس با استقلال خوزستان را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: متاسفانه ما نمی‌توانیم از شرایط میزبانی خوب بهره ببریم. اگر ما در ورزشگاه آزادی بازی می‌کردیم تیم‌ها را تحت فشار می‌گذاشتیم و می‌بردیم. ورزشگاه شهدای قدس در سال‌های گذشته نشان داد که سرخپوشان خیلی سخت می‌توانند گل بزنند و موقعیت سازی کند. البته این تیمی که بازی کرد نشان داد که میل حمله اش خیلی زیاد است. شرح وظایف بازیکنان به طور کامل مشخص بود.

تارتار مدیریت رختکن را خوب بلد است

او افزود: تیم استقلال خوزستان بازی قبلی خود را باخته است و هر چه در توان دارد، برای این بازی می‌گذارد. با شناختی که از مهدی تارتار دارم مدیریت رختکن خیلی خوب بلد است و از لحاظ روحی و روانی هم توانسته بود بازیکنانی مثل عمری و بیفوما را متحول کند. قطعا تارتار با سیستم خود برای گرفتن ۳ امتیاز به زمین مسابقه می‌رود تا ۳ امتیاز را بگیرند.