باشگاه‌خبرنگاران‌جوان؛محبوبه‌کباری - سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح عملکرد دولت چهاردهم در حوزه تولید و تجارت، گفت: در دو سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار دستگاه خودروی سواری تولید شده و در همین مدت ۱۹۰۰ واحد تولیدی و ۸۰۰ معدن به چرخه تولید بازگشته‌اند.

اتابک ، با اشاره به ایستادگی بخش تولید در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: در زمان جنگ، ما مجبور بودیم در کشور بمانیم؛ چراکه از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی می‌خواستیم که در کشور مستقر بمانند و به تولید ادامه دهند. وقتی از دیگران درخواست استقرار و تولید داریم، چگونه می‌توانیم خودمان کشور را ترک کنیم؟

وی افزود: در آن مقطع، تأمین کالا و عرضه آن در نقاط مختلف کشور را به‌صورت مستمر رصد می‌کردیم و موجودی کالا را سه ساعت به سه ساعت از همه استان‌ها دریافت می‌کردیم. ممکن است مصرف برخی کالاها ناگهان سه تا چهار برابر شود، اما نباید اجازه دهیم کسری کالا ایجاد شود. وقتی کالا در قفسه وجود داشته باشد، حتی اگر گران باشد، قابل مدیریت است؛ اما وقتی کالا در قفسه نباشد، دیگر قیمت معنایی ندارد.

وزیر صمت با اشاره به آمار تولید در دو سال فعالیت دولت چهاردهم گفت: در این مدت حدود ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار دستگاه خودروی سواری تولید کردیم، ۱۴۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی، ۱۳۵ میلیون تن سیمان و ۶۳ میلیون تن فولاد تولید شده است.

اتابک ادامه داد: تمام این تولیدات در دوره دو ساله دولت چهاردهم محقق شده که یک سال آن نیز با شرایط جنگی و مشکلات ناشی از آن همراه بوده است.

وی احیای کارخانه‌های تعطیل را همچنان یکی از سیاست‌های دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد و گفت: این واحدها به دلایل مختلف از چرخه تولید خارج شده بودند، اما در این مدت ۱۹۰۰ واحد را به چرخه تولید بازگرداندیم. همچنین ۸۰۰ معدن احیا و ۶۹۰ واحد صنعتی در دولت چهاردهم بازسازی و مجدداً راه‌اندازی شده است.

وزیر صمت همچنین از اسقاط ۵۵۳ هزار دستگاه خودرو در سال اخیر خبر داد و افزود: سند ساماندهی صنعت خودرو نیز وارد مرحله اجرا شده است.

اتابک با اشاره به اجرای سند کیفیت خودرو در دولت چهاردهم اظهار کرد: در این سند، موضوع کیفیت خودرو به‌صورت جدی مورد توجه قرار گرفته و از نوع و نحوه سوار کردن قطعات گرفته تا خدمات پس از فروش، باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت توسعه تجارت خارجی و اجرای تفاهمات با طرف‌های خارجی گفت: در دو سال اخیر ۱۳۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: توافق کالایی میان ایران و پاکستان امضا و اجرایی شد و همین اتفاق درباره عمان نیز رخ داد. همچنین توافقات و همکاری‌های تجاری با ونزوئلا، اندونزی، ازبکستان و اتحادیه اوراسیا دنبال شده است.

اتابک با اشاره به اهمیت بازار اوراسیا گفت: اوراسیا جمعیتی بیش از ۲۰۰ میلیون نفر دارد و شرایطی را فراهم می‌کند که می‌تواند برای ایران به‌عنوان یک پل، مسیر ارتباط با کشورهای مختلف را از طریق ارمنستان و دیگر مسیرها فراهم کند.

وی در پایان با اشاره به ضرورت استمرار فعالیت واحدهای تولیدی گفت: با دستور رئیس‌جمهور، برق واحدهای تولیدی نباید قطع شود تا بتوانیم با افزایش تولید، وضعیت اقتصادی کشور را بهبود دهیم.