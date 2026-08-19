باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نشانه‌روی دستگاه تبلیغاتی دشمن بر روی رهبر شهید + فیلم

رهبر شهید انقلاب هدف اصلی حملات تبلیغاتی دشمن بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی صمدی، پژوهشگر دفاع مقدس در برنامه تلویزیونی عنوان کرد که دستگاه تبلیغاتی دشمن بعد از شهید بهشتی، رهبر شهید انقلاب را نشانه می‌رفت.

مطالب مرتبط
نشانه‌روی دستگاه تبلیغاتی دشمن بر روی رهبر شهید + فیلم
young journalists club

زائران رواق دارالذکر به یک مهمانی دعوت شدند + فیلم

نشانه‌روی دستگاه تبلیغاتی دشمن بر روی رهبر شهید + فیلم
young journalists club

کره‌جنوبی به دنبال استقلال نظامی از آمریکا + فیلم

نشانه‌روی دستگاه تبلیغاتی دشمن بر روی رهبر شهید + فیلم
young journalists club

ایستادگی ملت، توطئه‌های دشمن را در نطفه خفه کرد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ضربه نفتی ایران به بریتانیا + فیلم
۷۵۴

ضربه نفتی ایران به بریتانیا + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
ردپای آمریکا در کودتاها + فیلم
۷۳۰

ردپای آمریکا در کودتاها + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
از تجربه ۲۸ مرداد تا شکست سناریوی ۱۹ دی + فیلم
۵۱۱

از تجربه ۲۸ مرداد تا شکست سناریوی ۱۹ دی + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
هرمز زیر ذره‌بین کاربران + فیلم
۴۲۵

هرمز زیر ذره‌بین کاربران + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
راهبردی برای اخراج آمریکا از منطقه + فیلم
۴۲۳

راهبردی برای اخراج آمریکا از منطقه + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha