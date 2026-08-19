\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062d\u0645\u062f\u0639\u0644\u06cc \u0635\u0645\u062f\u06cc\u060c \u067e\u0698\u0648\u0647\u0634\u06af\u0631 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0628\u0644\u06cc\u063a\u0627\u062a\u06cc \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0632 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0628\u0647\u0634\u062a\u06cc\u060c \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0631\u0627 \u0646\u0634\u0627\u0646\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0641\u062a.\n