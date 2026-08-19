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روشی ساده و کاربردی برای تشخیص لباس نخی از پلاستیکی + فیلم

روش‌های مختلفی برای تشخیص جنس لباس‌ها وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ترفندها و روش‌های مختلفی برای تشخیص جنس لباس‌ها وجود دارد. در این ویدیو، مجید باغبان، متخصص طب سنتی روشی جالب برای تشخیص طبیعی یا مصنوعی بودن الیاف لباس معرفی می‌کند. روشی که با سوزاندن نخ لباس می‌توان به جنس الیاف آن پی برد.

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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
با لمس کردن میشه فهمید .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۶ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
واژه نخی از پلاستیکی غلط است !!!
باید بگوییم :
1_ نخ پلی استر و مواد پلاستیکی
2_ نخ پنبه
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