روشی ساده و کاربردی برای تشخیص لباس نخی از پلاستیکی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u0631\u0641\u0646\u062f\u0647\u0627 \u0648 \u0631\u0648\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0634\u062e\u06cc\u0635 \u062c\u0646\u0633 \u0644\u0628\u0627\u0633\u200c\u0647\u0627 \u0648\u062c\u0648\u062f \u062f\u0627\u0631\u062f. \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648\u060c \u0645\u062c\u06cc\u062f \u0628\u0627\u063a\u0628\u0627\u0646\u060c \u0645\u062a\u062e\u0635\u0635 \u0637\u0628 \u0633\u0646\u062a\u06cc \u0631\u0648\u0634\u06cc \u062c\u0627\u0644\u0628 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0634\u062e\u06cc\u0635 \u0637\u0628\u06cc\u0639\u06cc \u06cc\u0627 \u0645\u0635\u0646\u0648\u0639\u06cc \u0628\u0648\u062f\u0646 \u0627\u0644\u06cc\u0627\u0641 \u0644\u0628\u0627\u0633 \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f. \u0631\u0648\u0634\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0633\u0648\u0632\u0627\u0646\u062f\u0646 \u0646\u062e \u0644\u0628\u0627\u0633 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u062c\u0646\u0633 \u0627\u0644\u06cc\u0627\u0641 \u0622\u0646 \u067e\u06cc \u0628\u0631\u062f.\n
باید بگوییم :
1_ نخ پلی استر و مواد پلاستیکی
2_ نخ پنبه