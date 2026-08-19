مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی از بهره برداری ورزشگاه در ماه آذر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی ثابت‌قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی درخصوص زمان بهره برداری از ورزشگاه آزادی گفت: چمن باید به استاندارد لازم برسد. اگر بخواهیم زودتر از موعد از آن استفاده کنیم، دوباره همان مشکلات گذشته تکرار خواهد شد.

او با اشاره به تجربه ورزشگاه یادگار امام تبریز گفت: در یادگار امام هم هفتم مهر مسابقه برگزار شد، اما چمن هنوز به شرایط ایده‌آل نرسیده بود. ما معمولاً کاشت چمن را در شهریور انجام می‌دهیم و اگر ۱۵ یا ۲۰ مهر بهره‌برداری کنیم، کیفیت لازم را نخواهد داشت. به همین دلیل ترجیح می‌دهیم یک تا دو ماه بیشتر صبر کنیم تا چمن کاملاً آماده شود و نهایتا این ورزشگاه در اواخر آبان یا اوایل آذر به بهره برداری خواهد رسید.

ثابت قدم خاطرنشان کرد: از مردم و هواداران خواهش می‌کنم همان‌طور که تا امروز صبر کردند، این یک یا دو ماه را هم تحمل کنند. می‌دانم زمان‌های مختلفی برای افتتاح اعلام شد و هر بار به دلایل مختلف به تعویق افتاد، اما هدف ما این است که وقتی ورزشگاه افتتاح می‌شود، دیگر با مشکل کیفیت زمین مواجه نشویم.

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برچسب ها: ورزشگاه آزادی ، شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی ، پرسپولیس ، استقلال
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