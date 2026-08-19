باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در شبکه مجازی ایکس در رشته توئیتی نوشت: «کودتای ۲۸ مرداد، مداخله مستقیم آمریکا و انگلیس در اراده ملت ایران و حق تعیین سرنوشت آن بود. این تاریخ را نه می‌شود تطهیر کرد، نه فراموش. دخالت خارجی در سرنوشت یک ملت، نامش هرچه باشد، استعمار و تجاوز به حق حاکمیت مردم است.

نسل‌ها می‌گذرند، اما یک حقیقت تغییر نمی‌کند؛ کشوری که اختیار سرنوشتش را به بیگانه بسپارد، بهای سنگینی خواهد پرداخت، اما ایران امروز، سرنوشتش را خودش تعیین می‌کند؛ ملت ما در برابر فشار، عقب نمی‌نشیند و در برابر تحمیل و تهدید، محکم‌تر می‌ایستد.»