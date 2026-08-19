معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه تاکید کرد: ملت ایران در برابر فشار، عقب نمی‌نشیند و در برابر تحمیل و تهدید، محکم‌تر می‌ایستد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در شبکه مجازی ایکس در رشته توئیتی نوشت: «کودتای ۲۸ مرداد، مداخله مستقیم آمریکا و انگلیس در اراده ملت ایران و حق تعیین سرنوشت آن بود. این تاریخ را نه می‌شود تطهیر کرد، نه فراموش. دخالت خارجی در سرنوشت یک ملت، نامش هرچه باشد، استعمار و تجاوز به حق حاکمیت مردم است.

نسل‌ها می‌گذرند، اما یک حقیقت تغییر نمی‌کند؛ کشوری که اختیار سرنوشتش را به بیگانه بسپارد، بهای سنگینی خواهد پرداخت، اما ایران امروز، سرنوشتش را خودش تعیین می‌کند؛ ملت ما در برابر فشار، عقب نمی‌نشیند و در برابر تحمیل و تهدید، محکم‌تر می‌ایستد.»

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، ملت ایران
خبرهای مرتبط
غریب آبادی خطاب به ترامپ: تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود
غریب آبادی: وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی برای کشتار در غزه «سهمیه شبانه» تعیین کرده است
غریب‌آبادی: تفاهم ایران و عمان درباره ترتیبات تنگه هرمز در آستانه نهایی شدن است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قالیباف: ایران و عراق امکان خلق فرصت‌های بی‌نظیر در کشورهای منطقه دارند
پزشکیان: زنان با نوآوری و اراده، پیشگام ارتقای کیفیت زندگی جامعه باشند
تماس تلفنی وزیر امور خارجه با فرمانده ارتش پاکستان
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۲۹ مرداد
افزایش قیمت بنزین فعلا منتفی است/ وضعیت ذخایر بنزین مناسب است
آخرین اخبار
افزایش قیمت بنزین فعلا منتفی است/ وضعیت ذخایر بنزین مناسب است
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۲۹ مرداد
تماس تلفنی وزیر امور خارجه با فرمانده ارتش پاکستان
پزشکیان: زنان با نوآوری و اراده، پیشگام ارتقای کیفیت زندگی جامعه باشند
قالیباف: ایران و عراق امکان خلق فرصت‌های بی‌نظیر در کشورهای منطقه دارند
قالیباف: هدف آمریکا چپاول کشور‌های منطقه است/نزار آمیدی:وضعیت نه جنگ، نه صلح باید پایان یابد
عارف: حج و اربعین مکمل یکدیگر در مسیر تقویت وحدت امت اسلامی‌اند
سردار قاآنی: غاصبان فلسطین در سرزمین‌های اشغالی دچار «سرطان اجتماعی» شده‌اند
سید عباس عراقچی: نتایج هماهنگی ایران و عراق در اربعین به‌خوبی نمایان شد
قالیباف: آمریکا عامل ناامنی در منطقه و اخلال در مسیر عادی تجارت است
تشکیل کارگروه ویژه بنزین در مجلس
مسعود پزشکیان: با تمام توان از نیرو‌های مسلح پشتیبانی می‌کنیم
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی؛ لزوم افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم
«معبر جدید» در تنگه هرمز به‌زودی با بیانیه‌ای مشترک بین ایران با عمان اعلام می‌شود + فیلم
قالیباف با رئیس‌جمهور عراق دیدار کرد
دیدار قالیباف و هیئت پارلمانی ایران با رئیس و نمایندگان مجلس عراق
سرپرست وزارت دفاع: مسیر پیشرفت صنعت دفاعی با قدرت ادامه دارد
بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت سالروز کودتای ۲۸ مرداد
پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ ماند
قالیباف: نیرو‌های آمریکایی به دنبال خروج آبرومندانه از منطقه هستند
هشدار رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در خصوص کمک به ارتش متجاوز آمریکا
قالیباف قبل از عزیمت به بغداد: در آینده منطقه شاهد نظم جدیدی خواهیم بود
تغییر تاکتیک‌ جنگی ایران در مقابل آمریکا؛ رسیدن به پلن بی، شاید هم پلن سی
قالیباف عازم عراق شد
غریب‌آبادی: ملت ایران در برابر فشار عقب‌نشینی نمی‌کند
قالیباف: پیوند دو ملت ایران و عراق، پیوندی تاریخی و ناگسستنی است
سخنگوی وزارت خارجه ادعای امارات ‌مبنی بر پرتاب موشک از سوی ایران را رد کرد