باشگاه خبرنگاران جوان - سیامک سرابندی اظهار داشت: این محموله ذرت دامی در راستای تأمین نهادههای مورد نیاز بخش دام و طیور کشور وارد بندر چابهار شده است و همزمان با عملیات تخلیه، مراحل قانونی و تشریفات ترخیص آن نیز در حال انجام است.
وی افزود: پس از تکمیل فرآیند تخلیه و ترخیص، محموله یادشده بر اساس برنامهریزیهای انجامشده و نیاز اعلامی استانها، برای ذخیرهسازی به نقاط مختلف کشور حمل و سپس در شبکه توزیع نهادههای دامی عرضه خواهد شد.
مدیرکل پشتیبانی امور دام با اشاره به ظرفیتهای بندر چابهار در ورود و انتقال کالاهای اساسی و نهادههای دامی، گفت: استفاده از توانمندیهای این بندر میتواند نقش مؤثری در پشتیبانی از نیاز استانهای کشور، تسهیل تأمین نهادهها و تقویت مسیرهای تأمین کالا از جنوبشرق کشور داشته باشد.
منبع جهاد کشاورزی استان