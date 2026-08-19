مدیرکل پشتیبانی امور دام از ورود کشتی حامل محموله ذرت دامی به بندر چابهار و آغاز عملیات تخلیه و ترخیص آن با هدف تأمین نهاده‌های مورد نیاز و تقویت ذخایر راهبردی کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سیامک سرابندی اظهار داشت: این محموله ذرت دامی در راستای تأمین نهاده‌های مورد نیاز بخش دام و طیور کشور وارد بندر چابهار شده است و هم‌زمان با عملیات تخلیه، مراحل قانونی و تشریفات ترخیص آن نیز در حال انجام است.

وی افزود: پس از تکمیل فرآیند تخلیه و ترخیص، محموله یادشده بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و نیاز اعلامی استان‌ها، برای ذخیره‌سازی به نقاط مختلف کشور حمل و سپس در شبکه توزیع نهاده‌های دامی عرضه خواهد شد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام با اشاره به ظرفیت‌های بندر چابهار در ورود و انتقال کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، گفت: استفاده از توانمندی‌های این بندر می‌تواند نقش مؤثری در پشتیبانی از نیاز استان‌های کشور، تسهیل تأمین نهاده‌ها و تقویت مسیرهای تأمین کالا از جنوب‌شرق کشور داشته باشد.

منبع جهاد کشاورزی استان 

برچسب ها: تخلیه کشتی ، دام ، جهاد کشاورزی
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