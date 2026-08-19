باشگاه خبرنگاران جوان؛ بهنام شانهساز معاون تولید شرکت پالایش نفت تهران، با تأکید بر رعایت الزامات و استانداردهای کیفی در فرآیند تولید فرآوردههای نفتی اظهار کرد: گازوئیل تولیدی پالایشگاه تهران مطابق استانداردها و مشخصات فنی ابلاغی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران تولید و پس از انجام کنترلهای کیفی لازم، برای توزیع در اختیار شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی قرار میگیرد.
شانهساز با اشاره به اهمیت کنترل مستمر کیفیت فرآوردههای تولیدی افزود: کیفیت گازوئیل تولیدی پالایشگاه تهران در تمامی مراحل تولید تحت پایش و ارزیابی قرار دارد و محصولات تولیدی پیش از تحویل، در آزمایشگاه تخصصی پالایشگاه مورد بررسی و آزمون قرار میگیرند و پالایشگاه تهران با داشتن یکی از بهترین واحدهای فرایند تصفیه نفت گاز، تولید کننده نفت گاز مطابق با استاندارد های روز دنیا، یورو ۵ است که بر اساس درخواست شرکت ملی پالایش و پخش ارایه میکند.
معاون تولید شرکت پالایش نفت تهران تصریح کرد: آزمایشگاه این شرکت از تجهیزات و ظرفیتهای تخصصی لازم برای کنترل کیفی فرآوردههای نفتی برخوردار است و مشخصات محصولات تولیدی بهصورت روزانه و بر اساس استانداردها و شاخصهای تعیینشده مورد ارزیابی قرار میگیرد.
شانهساز با تأکید بر انطباق گازوئیل تولیدی پالایشگاه تهران با استانداردهای مورد تأیید شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت: گازوئیل تولیدی این پالایشگاه در زمان تحویل، مطابق استانداردها و مشخصات فنی ابلاغی است و پس از تأیید فرآیندهای کنترل کیفی، به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تحویل میشود.
وی همچنین از آمادگی پالایشگاه تهران برای بررسی کیفیت فرآوردههای تولیدی توسط مراجع ذیصلاح خبر داد و افزود: پالایشگاه تهران آمادگی دارد نمونههای گازوئیل تولیدی این شرکت توسط مراجع ذیصلاح و در چارچوب فرآیندهای رسمی مورد نمونهبرداری، آزمایش و ارزیابی قرار گیرد.
معاون تولید پالایش نفت تهران در پایان خاطرنشان کرد: رعایت استانداردهای کیفی در تولید فرآوردهها، کنترل مستمر محصولات و ارائه فرآورده منطبق با مشخصات فنی تعیینشده، از الزامات اساسی فرآیند تولید در پالایشگاه تهران است و گازوئیل تولیدی این شرکت مطابق استانداردهای ابلاغی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران تولید و تحویل میشود.