معاون تولید شرکت پالایش نفت تهران گفت: گازوئیل تولیدی پالایشگاه تهران مطابق استاندارد‌ها و مشخصات فنی ابلاغی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تولید و پس از انجام کنترل‌های کیفی لازم، برای توزیع در اختیار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قرار می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ بهنام شانه‌ساز معاون تولید شرکت پالایش نفت تهران، با تأکید بر رعایت الزامات و استانداردهای کیفی در فرآیند تولید فرآورده‌های نفتی اظهار کرد: گازوئیل تولیدی پالایشگاه تهران مطابق استانداردها و مشخصات فنی ابلاغی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تولید و پس از انجام کنترل‌های کیفی لازم، برای توزیع در اختیار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قرار می‌گیرد.

شانه‌ساز با اشاره به اهمیت کنترل مستمر کیفیت فرآورده‌های تولیدی افزود: کیفیت گازوئیل تولیدی پالایشگاه تهران در تمامی مراحل تولید تحت پایش و ارزیابی قرار دارد و محصولات تولیدی پیش از تحویل، در آزمایشگاه تخصصی پالایشگاه مورد بررسی و آزمون قرار می‌گیرند و پالایشگاه تهران با داشتن یکی از بهترین واحدهای فرایند تصفیه نفت گاز، تولید کننده نفت گاز مطابق با استاندارد های روز دنیا، یورو ۵ است که بر اساس درخواست شرکت ملی پالایش و پخش ارایه می‌کند.

معاون تولید شرکت پالایش نفت تهران تصریح کرد: آزمایشگاه این شرکت از تجهیزات و ظرفیت‌های تخصصی لازم برای کنترل کیفی فرآورده‌های نفتی برخوردار است و مشخصات محصولات تولیدی به‌صورت روزانه و بر اساس استانداردها و شاخص‌های تعیین‌شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

شانه‌ساز با تأکید بر انطباق گازوئیل تولیدی پالایشگاه تهران با استانداردهای مورد تأیید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: گازوئیل تولیدی این پالایشگاه در زمان تحویل، مطابق استانداردها و مشخصات فنی ابلاغی است و پس از تأیید فرآیندهای کنترل کیفی، به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تحویل می‌شود.

وی همچنین از آمادگی پالایشگاه تهران برای بررسی کیفیت فرآورده‌های تولیدی توسط مراجع ذی‌صلاح خبر داد و افزود: پالایشگاه تهران آمادگی دارد نمونه‌های گازوئیل تولیدی این شرکت توسط مراجع ذی‌صلاح و در چارچوب فرآیندهای رسمی مورد نمونه‌برداری، آزمایش و ارزیابی قرار گیرد.

معاون تولید پالایش نفت تهران در پایان خاطرنشان کرد: رعایت استانداردهای کیفی در تولید فرآورده‌ها، کنترل مستمر محصولات و ارائه فرآورده منطبق با مشخصات فنی تعیین‌شده، از الزامات اساسی فرآیند تولید در پالایشگاه تهران است و گازوئیل تولیدی این شرکت مطابق استانداردهای ابلاغی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تولید و تحویل می‌شود.

برچسب ها: نفت ، پالایشگاه
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