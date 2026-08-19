باشگاه خبرنگاران جوان - آرمان خورسند رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیط زیست در نشست وزرای بریکس در دهلینو، در واکنش به اظهارات نماینده امارات متحده عربی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با دقت به ادعاهای مطرحشده گوش داد، اما مایه تأسف است که از یک نشست مهم زیستمحیطی برای طرح اتهامات سیاسی و امنیتی علیه یکی دیگر از اعضای بریکس استفاده شود.
وی با بیان اینکه ایران خود قربانی اقدامات تجاوزکارانه و حملات نظامی بوده است، افزود: ایالات متحده از خاک برخی کشورهای همسایه برای حمله به ایران استفاده میکند و این اقدامات مغایر با اصول حقوق بینالملل و موازین جهان متمدن است و پیامدهای جدی انسانی، اقتصادی و زیستمحیطی به همراه داشته است.
رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به حملات نظامی علیه ایران گفت: علیرغم هشدارها و نگرانیهای مکرر ایران، بخشی از این اقدامات با استفاده از ظرفیت و حضور پایگاههای نظامی ایالات متحده در کشورهای همسایه، بهویژه امارات متحده عربی، تسهیل شده است.
خورسند تأکید کرد: در واکنش به این اقدامات، ایران صرفاً منشأ تهدیدات علیه ملت ایران را هدف قرار داده و از هرگونه اقدام علیه زیرساختهای غیرنظامی و مردم غیرنظامی کشورهای همسایه خودداری کرده است.
وی با اشاره به مسئولیت مشترک اعضای بریکس در قبال امنیت و ثبات اعضا گفت: اعضای این مجموعه باید به روحیه احترام متقابل، گفتوگو، حسن همجواری، همکاری و اجماع پایبند باشند و از حمایت، تسهیل یا مشارکت در فعالیتهای خصمانه علیه کشورهای عضو و همسایه خودداری کنند.
رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیط زیست افزود: ایران از همه اعضای بریکس، از جمله امارات متحده عربی، انتظار دارد اصول حسن همجواری، همزیستی مسالمتآمیز و عدم مداخله را رعایت کنند و اجازه ندهند قلمرو آنها برای میزبانی، تسهیل، تأمین مالی یا حمایت از اقدامات خصمانه علیه کشورهای همسایه، بهویژه جمهوری اسلامی ایران، مورد استفاده قرار گیرد.
خورسند در پایان گفت: ایران همچنان کاملاً متعهد به تعامل سازنده و همکاری با همه اعضای بریکس است و بر این باور است که تمرکز جمعی این گروه باید بر تقویت همکاریها، مقابله با چالشهای مشترک زیستمحیطی و کمک به صلح، ثبات و توسعه پایدار قرار گیرد.