رئیس مرکز امور بین‌الملل سازمان حفاظت محیط زیست گفت: نشست وزرای محیط زیست بریکس محل مناسبی برای تبادل اتهامات سیاسی و پیشبرد روایت‌های یک‌جانبه درباره مسائل پیچیده ژئوپلیتیکی منطقه نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - آرمان خورسند رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست در نشست وزرای بریکس در دهلی‌نو، در واکنش به اظهارات نماینده امارات متحده عربی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با دقت به ادعا‌های مطرح‌شده گوش داد، اما مایه تأسف است که از یک نشست مهم زیست‌محیطی برای طرح اتهامات سیاسی و امنیتی علیه یکی دیگر از اعضای بریکس استفاده شود.

وی با بیان اینکه ایران خود قربانی اقدامات تجاوزکارانه و حملات نظامی بوده است، افزود: ایالات متحده از خاک برخی کشور‌های همسایه برای حمله به ایران استفاده می‌کند و این اقدامات مغایر با اصول حقوق بین‌الملل و موازین جهان متمدن است و پیامد‌های جدی انسانی، اقتصادی و زیست‌محیطی به همراه داشته است.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به حملات نظامی علیه ایران گفت: علی‌رغم هشدار‌ها و نگرانی‌های مکرر ایران، بخشی از این اقدامات با استفاده از ظرفیت و حضور پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در کشور‌های همسایه، به‌ویژه امارات متحده عربی، تسهیل شده است.

خورسند تأکید کرد: در واکنش به این اقدامات، ایران صرفاً منشأ تهدیدات علیه ملت ایران را هدف قرار داده و از هرگونه اقدام علیه زیرساخت‌های غیرنظامی و مردم غیرنظامی کشور‌های همسایه خودداری کرده است.

وی با اشاره به مسئولیت مشترک اعضای بریکس در قبال امنیت و ثبات اعضا گفت: اعضای این مجموعه باید به روحیه احترام متقابل، گفت‌و‌گو، حسن همجواری، همکاری و اجماع پایبند باشند و از حمایت، تسهیل یا مشارکت در فعالیت‌های خصمانه علیه کشور‌های عضو و همسایه خودداری کنند.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست افزود: ایران از همه اعضای بریکس، از جمله امارات متحده عربی، انتظار دارد اصول حسن همجواری، همزیستی مسالمت‌آمیز و عدم مداخله را رعایت کنند و اجازه ندهند قلمرو آنها برای میزبانی، تسهیل، تأمین مالی یا حمایت از اقدامات خصمانه علیه کشور‌های همسایه، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران، مورد استفاده قرار گیرد.

خورسند در پایان گفت: ایران همچنان کاملاً متعهد به تعامل سازنده و همکاری با همه اعضای بریکس است و بر این باور است که تمرکز جمعی این گروه باید بر تقویت همکاری‌ها، مقابله با چالش‌های مشترک زیست‌محیطی و کمک به صلح، ثبات و توسعه پایدار قرار گیرد.

برچسب ها: محیط زیست ، بریکس
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۸ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
امارات غلط کرده با محکوم کردن کشورم کثافتکاریهای خودش را سرپوش میگذارد.امارات حتی با عربستان سعودی هم مشکل دارد.
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