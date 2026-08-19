باشگاه خبرنگاران جوان - اگر احساس ناامیدی می‌کنید، به‌جای غرق‌شدن در آن، پرسش‌های این گزارش را از خودتان بپرسید تا ببینید کدام حلقه از زنجیره امید در شما ناقص است؟!

بسیاری از افراد تصور می‌کنند «امید»، مفهومی مشابه «خوش‌بینی» است؛ یعنی انتظار داشته باشیم اتفاقات ویژه‌ای در دنیای بیرون رخ دهد تا شرایط زندگی‌مان بهبود یابد. برخی نیز امید را یک ویژگی اخلاقیِ ذاتی می‌دانند؛ یعنی فکر می‌کنند برخی آدم‌ها ذاتاً امیدوارند و برخی دیگر ناامید. اگر می‌خواهید بدانید شما واقعاً امیدوارید یا صرفاً یک آدم خوش‌بین، در این گزارش محبوبه مرادی، روان‌شناس بالینی، نکات جالبی از امید عملیاتی می‌گوید و در نهایت یک مثال عینی در شرایط اقتصادی داریم.

چهار راهِ امیدواری!

در روان‌شناسی مدرن، «امید» یک مهارت است که هر فردی می‌تواند آن را بیاموزد. امید نگاهش به بیرون نیست، بلکه کاملاً درونی است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند امید از ۴ رکن اصلی تشکیل شده است:

۱. هدف‌گذاری: داشتن یک هدف مشخص، روشن و قابل‌اندازه‌گیری (نه صرفاً یک آرزوی مبهم).

۲. مسیر‌یابی: پیدا کردن راهی برای رسیدن به آن هدف.

۳. تاب‌آوری: صبر و پایداری در برابر موانع مسیر.

۴. حل مسئله: تواناییِ پیدا کردن مسیر‌های جایگزین در صورت مسدود شدن راه اصلی.

چطور بفهمیم چقدر امیدواریم؟

اگر احساس ناامیدی می‌کنید، به‌جای غرق‌شدن در آن، این پرسش‌ها را از خودتان بپرسید تا ببینید کدام حلقه از زنجیره امید در شما ناقص است:

هدف: آیا هدفِ مشخصی دارم یا فقط در ذهنم آرزو می‌کنم؟

برنامه‌ریزی: آیا برای رسیدن به هدفم، مسیرِ مشخصی را طراحی کرده‌ام؟

انعطاف‌پذیری: اگر به مانعی خوردم، آیا راه‌حل جایگزینی (پلن B) برای آن در نظر گرفته‌ام؟

اقدام: آیا فراتر از فکرکردن، اقدامی عملی برای رسیدن به آن انجام داده‌ام؟

امید، مفهومی انتزاعی یا خیالی نیست. حتی در شرایط سخت یا ابهام‌آلودِ اقتصادی و اجتماعی نیز می‌توان امیدوار بود. کافی است به‌جای انتظار برای بهبود شرایطِ بیرونی، روی این مهارت‌های درونی تمرکز کنید. هر چقدر این گام‌ها را در زندگی عملیاتی‌تر کنید، قطعاً آدمِ امیدوارتر و توانمندتری خواهید بود.

یک مثال عینی از امیدوار بودن

وقتی نگرانِ وضعیت مالی یا کسب‌وکار هستید:

نگاهِ منفعل (ناامیدی): «اوضاع خرابه، تورم بالاست، هر کاری کنم فایده نداره. باید صبر کنم شاید فرجی بشه.»

امیدِ مهارتی (در عمل):

هدف: «در ۳ ماه آینده، باید درآمد جانبی‌ام را ۲۰ درصد افزایش دهم.»

مسیر: «شناسایی یک خدمت یا کالایی که در محله‌ام نیاز است، اما کم عرضه می‌شود.»

تاب‌آوری: «اگر هفته اول کسی استقبال نکرد، ناامید نمی‌شوم.»

حل مسئله: «اگر مشتریِ حضوری کم است، راه‌حل جایگزین (مثلاً فروش آنلاین در ایتا یا ارتباط با همسایه‌ها) را امتحان می‌کنم.»

نتیجه: شما از «منتظر بودن برای معجزه» به «مدیریتِ شرایط» تغییر وضعیت داده‌اید.

منبع: فارس