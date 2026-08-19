باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در تماسی تلفنی با طحنون بن زاید آل نهیان، مشاور امنیت ملی رئیس امارات، درباره موضوع ایران و تنگه هرمز گفت‌و‌گو کرد.

در بیانیه‌ای که توسط تامی بیدگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، منتشر شد، دو طرف در مورد تعدادی از مسائل امنیتی منطقه‌ای، از جمله وضعیت لبنان، همچنین تقویت هماهنگی بین واشنگتن و ابوظبی برای فشار بر ایران و نیرو‌های مقاومت، گفت‌و‌گو کردند. در طول این تماس، وزیر امور خارجه آمریکا بر اهمیت حفظ آزادی دریانوردی از طریق تنگه هرمز تاکید کرد.

رویترز در ۱۷ آگوست گزارش داد که پس از گزارش‌هایی مبنی بر حمله به سه کشتی متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) هنگام عبور از تنگه هرمز در ۱۳ و ۱۴ آگوست، ترافیک کشتیرانی از طریق تنگه هرمز در آخر هفته گذشته به پایین‌ترین سطح خود رسید.

در همین راستا، وزارت امور خارجه امارات متحده عربی روز سه‌شنبه از تعلیق کلیه فعالیت‌های تجاری، مبادلات و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی خبر داد.

منبع: آر تی