مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس زنجان گفت: تمامی مدارس سنگی در استان زنجان تعیین تکلیف شده است و همزمان توسعه فضاهای آموزشی در مناطق دارای کمبود به‌ویژه شهرک‌های اقماری با جدیت دنبال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - جهانگیر صفری گفت: سه مدرسه سنگی استان تعیین تکلیف شده که یکی از آنها احداث و تحویل شده و دو مدرسه دیگر نیز در حال اجراست و امیدواریم تا مهر یا اواخر آن تحویل شود.

وی اضافه کرد: در حوزه سیستم‌های گرمایشی نیز مدارس استان فاقد بخاری نفتی و گازی غیراستاندارد هستند و تجهیزات گرمایشی غیرایمن در آنها جمع‌آوری شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان ادامه داد: توسعه فضاهای آموزشی باید متناسب با تعداد دانش‌آموزان و نیاز واقعی هر منطقه انجام شود و بر همین اساس، مناطقی که تراکم دانش‌آموزی بیشتری دارند در اولویت ساخت مدرسه قرار گرفته‌اند.

صفری با اشاره به سرانه فضای آموزشی استان گفت: میانگین سرانه فضای آموزشی کشور ۵.۳ مترمربع به ازای هر دانش‌آموز است و این شاخص در زنجان بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد، اما با استاندارد ۸.۳ مترمربع فاصله داریم.

وی اظهار داشت: در برخی مناطق شهر زنجان به‌ویژه نواحی یک و دو، به دلیل توسعه شهرک‌های اقماری و ساخت مسکن مهر، سرانه فضای آموزشی پایین‌تر است و اجرای پروژه‌های جدید در این مناطق در اولویت قرار دارد.

صفری افزود: با اجرای پروژه‌های جدید و ۵۶ طرحی که برای مناطق دارای کمبود فضای آموزشی تعریف شده است، سرانه فضای آموزشی شهر زنجان نیز بهبود خواهد یافت.

وی خاطر نشان کرد: ۵۰ درصد منابع این پروژه‌ها از سوی راه و شهرسازی، ۲۵ درصد از محل مولدسازی آموزش و پرورش و ۲۵ درصد نیز از محل اعتبارات استانی و ملی تأمین می‌شود.

برچسب ها: مدارس سنگی ، آموزش و پرورش
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تمامی مدارس سنگی در استان زنجان تعیین تکلیف شده است