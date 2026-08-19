باشگاه خبرنگاران جوان - حسین زندیهوکیلی گفت: از نوروز ۱۴۰۳، مدیریت پروژههای عمرانی دره گردو با رویکرد یکپارچه دنبال و تلاش شد تمام اقدامات عمرانی و خدماتی در این منطقه در قالب یک برنامه مشخص و هماهنگ انجام شود.
وی بیان کرد: دره گردو دارای ۲ بخش اصلی شامل محدوده تفریحی، فضای سبز و گردشگری و بخش سرمایهگذاری است که این ۲ بخش باید به صورت مجزا اما در چارچوب یک طرح جامع دنبال شوند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اراک ادامه داد: محدوده سرمایهگذاری دره گردو از حوالی کمربندی و بیمارستان تامین اجتماعی آغاز شده و تا محدوده جایگاه سیانجی امتداد دارد و اراضی پیرامونی این محور نیز برای اجرای طرحهای سرمایهگذاری پیشبینی شده است.
زندیهوکیلی گفت: یکی از طرحهای پیشبینیشده در این محدوده، پارک آبی است که سالها در سازمان سرمایهگذاری شهرداری اراک مطرح بود اما به دلیل نبود سرمایهگذار، تصمیم گرفته شد شهرداری اجرای مقدماتی آن را آغاز کند تا در صورت ورود سرمایهگذار، پروژه در هر مرحله قابلیت واگذاری و تکمیل داشته باشد.
وی اضافه کرد: در کنار پارک آبی، توافقنامه اجرای یک مجتمع بزرگ بینراهی با سرمایه گذار بومی و طراحی یک شرکت اصفهانی به امضا رسیده که این شرکت در طراحی و اجرای چند مجتمع شاخص بینراهی کشور نیز نقش داشته است و طرح ارایه شده برای این مجموعه از نظر معماری، یکی از طرحهای شاخص پیشبینیشده در اراک به شمار میرود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اراک بیان کرد: در کنار این مجتمع، ساخت یک مجموعه هایپر و ۲ مجتمع تجاری و ورزشی نیز پیشبینی شده که بخشی از این طرحها مصوبه لازم را دریافت کردهاند.
اجرای طرحهای تفریحی در دره گردو
زندیهوکیلی با اشاره به طرحهای تفریحی دره گردو گفت: زیپلاین این مجموعه که از نوع ثقلی است و با استفاده از وزن فرد حرکت میکند در حال اجر است و پیشبینی شده یک زیپلاین اتوماتیک نیز در کنار آن اجرا شود.
وی ادامه داد: اجرای تلهسیژ نیز در دستور کار قرار دارد و چهار پایه این پروژه نصب شده است و امید است با افزایش سرعت عملیات اجرایی، امکان استفاده شهروندان از این مجموعه در سال آینده فراهم شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اراک افزود: پروژه سورتمه هم در برنامه سرمایهگذاری دره گردو قرار دارد و قرارداد اجرای آن هنوز منعقد نشده و در بخش بالادست دره و محدوده نزدیک به یادمان شهدا، طرحهایی شامل رستوران، محل اقامت و مجموعههای تفریحی پیشبینی شده که با تکمیل زیرساختها قابلیت اجرا خواهد داشت.
ذخیره و بازچرخانی آب برای حفظ طراوت دره گردو
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اراک یکی از اقدامات مهم زیرساختی دره گردو را مدیریت منابع آب عنوان کرد و گفت: اجرای سه مخزن ذخیره آب در این محدوده پیشبینی شده است که آخرین مخزن در نزدیکی پل و نمازخانه قرار دارد.
زندیهوکیلی افزود: هدف این طرح، جمعآوری آبهای سطحی و روانآبهای فصل بهار و جلوگیری از خروج آنها از محدوده دره است تا آب در مخزن نهایی جمعآوری و با بازچرخانی مجدد، برای حفظ طراوت و فضای سبز دره مورد استفاده قرار گیرد.
وی بیان کرد: انتقال آب، برق و گاز به مجموعههای مختلف دره گردو نیز از دیگر اقدامات زیرساختی در دست اجرا است و اجرای این زیرساختها زمینه فعالیت مجموعههای گردشگری، رستورانها و مراکز تفریحی آینده را فراهم میکند.
تکمیل بیش از ۶۰ درصد رینگ دسترسی خودرو
زندیهوکیلی گفت: تجربه بازدید از مجموعههای گردشگری مختلف کشور نشان داد که درههای گردشگری موفق صرفا بر پیادهروی متکی نیستند و باید دسترسی مناسب خودرو نیز برای گروههایی از شهروندان، بهویژه سالمندان و افرادی که امکان پیادهروی طولانی ندارند، فراهم شود.
وی عنوان کرد: بر همین اساس، اجرای رینگ دسترسی خودرو در دره گردو در دستور کار قرار گرفت که تاکنون بیش از ۶۰ درصد عملیات فیزیکی آن انجام شده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اراک ادامه داد: این مسیر حدود ۱۱ متر عرض دارد که حدود ۶ متر آن به مسیر پیاده و دوچرخه اختصاص یافته و یک خط یکطرفه نیز برای تردد خودرو پیشبینی شده و بخش دیگری از مسیر نیز برای عبور تاسیسات و شبکههای آب، برق و گاز در نظر گرفته شده است.
زندیهوکیلی با اشاره به عملیات عمرانی این پروژه اظهار کرد: تلاش شهرداری این بوده که عملیات سخت و پرهزینه تخریب در کوه و صخره تا حد امکان کاهش یابد و بخش عمده عملیات با استفاده از ظرفیت سازمان عمران شهرداری انجام شود.
وی اظهار کرد: بخش غربی رینگ تقریبا به طور کامل تکمیل شده و بخش شرقی نیز در حال اجرا است و در ادامه، این مسیر برای اجرای کفسازی و سایر عملیات تکمیلی در اختیار مجری مربوط قرار خواهد گرفت.
پیشبینی ساخت پل برای اتصال شرق و غرب دره گردو
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اراک با اشاره به یکی دیگر از نیازهای زیرساختی دره گردو گفت: در انتهای مسیر رینگ و برای اتصال بخش شرقی و غربی، ساخت یک پل در محدوده نزدیک مخزن نخست ضروری است.
زندیه وکیلی عنوان کرد: مطالعات این پل توسط معاونت زیربنایی در حال انجام است و پس از تکمیل مطالعات، روند اجرایی آن پیگیری خواهد شد.
اصلاح دسترسی بیمارستان امدادی در دستور کار
وی، درباره وضعیت دسترسی بیمارستان امدادی دره گردو اظهار کرد: دسترسی فعلی این بیمارستان نباید به عنوان مسیر اصلی ورود و خروج تمام مجموعه دره گردو مورد استفاده قرار گیرد، چراکه در روزهای تعطیل با افزایش حجم تردد، مشکلات ترافیکی و حتی مسائل مربوط به آبهای سطحی تشدید میشود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اراک گفت: در همین راستا، مشاور «هگزا» از مشاوران توانمند کشور، مطالعات طرح جدید ورود و خروج دره گردو را انجام میدهد و این طرح باید در شورای ترافیک و کمیسیون ماده پنج نیز مراحل قانونی خود را طی کند.
زندیه وکیلی اظهار کرد: با اجرای طرح جدید، دسترسی بیمارستان از مسیر اختصاصی تامین و کنترل ورود و خروج مجموعه نیز به شکل مناسبتری انجام خواهد شد.
وی درباره حجم عملیات عمرانی انجام شده در دره گردو نیز گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال صورتوضعیت به پیمانکاران پرداخت شد و در مجموع حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال صورتوضعیت توسط سازمان عمران شهرداری اراک در پروژههای این محدوده ثبت شده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اراک تاکید کرد: آنچه امروز در دره گردو مشاهده میشود، حاصل اجرای یک سناریوی مشخص، هماهنگی میان بخشهای مختلف شهرداری و تمرکز بر توسعه همزمان زیرساخت، گردشگری و سرمایهگذاری است و این روند میتواند در سالهای آینده دره گردو را به یکی از محورهای مهم گردشگری و تفریحی شهر اراک تبدیل کند.