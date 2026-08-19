باشگاه خبرنگاران جوان- ابراهیم مهرجو مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: سهم گچساران از اعتبارات اشتغال در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

وی افزود: مجموع اعتبارات اشتغال استان در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۲ هزار و ۹۴۰ میلیارد ریال بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، حدود ۸۰ درصد آن جذب شد و کهگیلویه و بویراحمد از این نظر رتبه مناسبی در کشور کسب کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد ناتوانی یکی از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات را مهمترین عامل جذب نشدن حدود ۲ هزار میلیارد ریال از اعتبارات سال گذشته عنوان کرد و گفت: برای رفع این مشکل، امسال سهمیه این بانک به بانک سینا منتقل شده و توزیع اعتبارات با توجه به حضور و ظرفیت بانک‌ها در شهرستان انجام می‌شود.

مهرجو با تأکید بر ضرورت شفافیت در روند تخصیص و پرداخت تسهیلات بیان کرد: سهم هر شهرستان از ابتدای اجرای برنامه به صورت مشخص تعیین شده است.

وی ادامه داد: هیچ تسهیلاتی بدون انجام بازرسی و بازدید میدانی پرداخت نخواهد شد و دستگاه‌های حمایتی از جمله بسیج سازندگی، بنیاد برکت، بنیاد علوی، کمیته امداد، بهزیستی و سایر نهاد‌های مربوطه در فرآیند بررسی و نظارت بر طرح‌ها همکاری خواهند کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: از مجموع سه هزار و ۱۹۴ میلیارد ریالی اعتبار اختصاص‌یافته به گچساران، ۳۲۸ میلیارد ریال به بسیج سازندگی، ۲۶۶ میلیارد ریال به بنیاد علوی، ۲۴۳ میلیارد ریال به بهزیستی، ۲۳۲میلیارد ریال کمیته امداد و ۲۴۰میلیارد ریال به امور عشایر اختصاص یافته است.

مهرجو افزود: برای حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده و این در حالی است که این بخش سال گذشته سهمی از این اعتبارات نداشت.

وی تصریح کرد: سهم تسهیلات اشتغالزا برای زندان‌ها نیز ۶۳ میلیارد ریال تعیین شده و سایر دستگاه‌ها از جمله اداره فنی و حرفه‌ای و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از اعتبارات پیش‌بینی‌شده بهره‌مند خواهند شد.

مهرجو درباره میزان تسهیلات مشاغل خانگی در سال جاری اظهار کرد: حداقل مبلغ تسهیلات ۲ میلیارد ریال و سقف آن با توجه به نوع طرح و توانمندی متقاضی تا پنج میلیارد ریال تعیین شده است.

وی گفت: طرح‌های متقاضیان در کمیته فنی بررسی و پس از تأیید، مراحل پرداخت تسهیلات طی خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد همچنین از پیش‌بینی سهمیه شناور برای جلوگیری از هدررفت منابع خبر داد و افزود: چنانچه هر شهرستان نتواند سهمیه خود را تا پایان آبان‌ماه جذب کند، اعتبارات جذب‌نشده به سایر شهرستان‌ها اختصاص می‌یابد.

وی بیان کرد: دستگاه‌های حمایتی نیز می‌توانند تا سقف ۱۲۰ درصد سهمیه تعیین‌شده، متقاضی معرفی کنند تا امکان استفاده حداکثری از ظرفیت اعتبارات فراهم شود.

مهرجو درباره متقاضیانی که در سال گذشته معرفی شده، اما موفق به دریافت تسهیلات نشده‌اند گفت: این افراد نیازی به تشکیل پرونده مجدد ندارند و بانک‌های عامل موظف به پرداخت تسهیلات به آنان هستند.

وی افزود: در صورتی که مبلغ تسهیلات تغییر کند، متقاضی باید از طریق سامانه انصراف داده و دوباره ثبت‌نام کند و بانک نیز وضعیت دریافت نکردن تسهیلات را استعلام خواهد کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: تمامی مراحل معرفی، بررسی و پرداخت تسهیلات باید تنها از طریق سامانه و مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی انجام شود و هیچ اقدامی خارج از سامانه قابل قبول نیست.

مهرجو همچنین بر تداوم نظارت میدانی بر طرح‌های اشتغال‌زایی تأکید کرد و گفت: تیم‌های بازرسی متشکل از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرمانداری و دستگاه‌های حمایتی باید به صورت مستمر از طرح‌های اجراشده بازدید کنند تا از انحراف تسهیلات جلوگیری و زمینه ایجاد اشتغال پایدار و مولد فراهم شود.

وی از برگزاری نشست ویژه با بانک‌های عامل در هفته آینده خبر داد و افزود: در این نشست هماهنگی‌های لازم برای تسریع در روند پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی انجام خواهد شد.