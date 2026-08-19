باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آتش‌سوزی گسترده در مرکز بازیافت زباله لندن + فیلم

آتش‌سوزی گسترده‌ای در یک مرکز بازیافت پسماند در منطقه دپتفورد در جنوب شرق لندن رخ داد و دود غلیظ ناشی از آن بخش‌هایی از آسمان شهر را فرا گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - دومین آتش‌سوزی بزرگ در مرکز بازیافت جنوب لندن در کمتر از سه ماه رخ داده است. پانزده ماشین آتش نشانی در حال مهار آتش سوزی هستند که شامل ۵۰ تن زباله خانگی می شود.

مطالب مرتبط
آتش‌سوزی گسترده در مرکز بازیافت زباله لندن + فیلم
young journalists club

تصاویری از آتش‌سوزی پس از انفجار یک مخزن سوخت در سلیمانیه عراق + فیلم

آتش‌سوزی گسترده در مرکز بازیافت زباله لندن + فیلم
young journalists club

 وقوع آتش‌سوزی پس از اصابت پهپادها در اربیل + فیلم

آتش‌سوزی گسترده در مرکز بازیافت زباله لندن + فیلم
young journalists club

آتش گرفتن جنگنده اف-۱۶ در یونان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
دادگاهی پس از کودتای ۲۸ مرداد + فیلم
۷۱۸

دادگاهی پس از کودتای ۲۸ مرداد + فیلم

۲۷ . مرداد . ۱۴۰۵
اینستاگرام و فیسبوک متهم به اعتیادآفرینی برای جوانان + فیلم
۷۰۴

اینستاگرام و فیسبوک متهم به اعتیادآفرینی برای جوانان + فیلم

۲۷ . مرداد . ۱۴۰۵
کره‌جنوبی به دنبال استقلال نظامی از آمریکا + فیلم
۶۰۶

کره‌جنوبی به دنبال استقلال نظامی از آمریکا + فیلم

۲۷ . مرداد . ۱۴۰۵
تردد کشتی‌ها در هرمز همچنان در حداقل است + فیلم
۴۶۸

تردد کشتی‌ها در هرمز همچنان در حداقل است + فیلم

۲۷ . مرداد . ۱۴۰۵
لحظه تاریخی اعلام رمز عملیات طریق‌القدس + فیلم
۴۰۶

لحظه تاریخی اعلام رمز عملیات طریق‌القدس + فیلم

۲۷ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha