\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u0622\u062a\u0634\u200c\u0633\u0648\u0632\u06cc \u0628\u0632\u0631\u06af \u062f\u0631 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u0627\u0641\u062a \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0644\u0646\u062f\u0646 \u062f\u0631 \u06a9\u0645\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0633\u0647 \u0645\u0627\u0647 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u067e\u0627\u0646\u0632\u062f\u0647 \u0645\u0627\u0634\u06cc\u0646 \u0622\u062a\u0634 \u0646\u0634\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0645\u0647\u0627\u0631 \u0622\u062a\u0634 \u0633\u0648\u0632\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0634\u0627\u0645\u0644 \u06f5\u06f0 \u062a\u0646 \u0632\u0628\u0627\u0644\u0647 \u062e\u0627\u0646\u06af\u06cc \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.\n