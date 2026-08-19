رئیس مجلس گفت: روابط دوجانبه بغداد و تهران در تحولات منطقه بسیار مهم و اساسی است و بدون شک ما در آینده منطقه شاهد نظم جدیدی خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (چهارشنبه ۲۸ مرداد) قبل از ترک تهران به مقصد بغداد، ضمن تشریح اهداف سفر هیئت پارلمانی ایران به عراق گفت: امروز با یک هیئت پارلمانی به دعوت رئیس مجلس عراق به بغداد سفر می‌کنیم و در این سفر درباره مهم‌ترین موضوعات مخصوصا در توسعه روابط بین دو کشور در موضوعات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و موضوعات امنیتی گفت‌و‌گو‌هایی خواهیم داشت.

با رئیس‌جمهور و تعدادی از شخصیت‌های اقتصادی و فرهنگی عراق ملاقات خواهیم کرد

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های این سفر اظهار کرد: در این سفر با شخصیت‌های بلندپایه کشور عراق مانند رئیس جمهور و تعدادی از شخصیت‌های اقتصادی و فرهنگی عراق هم ملاقات خواهیم کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت این سفر تصریح کرد: این سفر با توجه به اینکه بعد از پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی رمضان انجام می‌شود، بسیار مهم است، علاوه بر اینکه روابط دوجانبه بغداد و تهران در تحولات منطقه بسیار مهم و اساسی است و بدون شک ما در آینده منطقه شاهد نظم جدیدی خواهیم بود.

به نمایندگی از رهبر انقلاب در مراسم اربعین امام شهید در کربلا حضور خواهم یافت

قالیباف با اشاره به نقش موثر ایران و عراق در منطقه، گفت: این سفر می‌تواند زمینه ساز نگاه و فرصتی که پیش روی ماست، باشد. از طرف دیگر همزمان با ایام اربعین و چهلمین روز بعد از تدفین امام شهیدمان مراسمی در کربلا برگزار می‌شود که بنده به نمایندگی از رهبر انقلاب در این مراسم حضور خواهم یافت و سلام و پیام و تشکر ایشان را به ملت بزرگ عراق که در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب سنگ تمام گذاشتند را خواهم رساند.

وی در ادامه تاکید کرد: این سفر زمینه توسعه روابط در بخش‌های مختلف و همه‌جانبه شود و رابطه دیرینه و همیشگی بین دو کشور همسایه توسعه بیشتری پیدا کند.

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، ایران و عراق
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