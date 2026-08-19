مدیر فرودگاه شهدای ایلام از افزایش شمار پروازهای این فرودگاه با ورود یک شرکت هواپیمایی جدید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محمدتقی سلجوقی اظهار کرد: شرکت هواپیمایی «لادایر» روزهای چهارشنبه مسافران را میان شهرهای ایلام و مشهد جابه‌جا می‌کند.

وی افزود: این شرکت متعلق به استان یزد است و با یک فروند هواپیمای ۱۶۰ نفره از امروز کار خود را در فرودگاه شهدای ایلام آغاز کرد.

مدیر فرودگاه شهدای ایلام یادآور شد: افزون بر لادایر، شرکت هواپیمایی «آساجت» نیز در مسیرهای ایلام به تهران و مشهد پرواز دارد.

سلجوقی اضافه کرد: از هفته آینده نیز شرکت هواپیمایی «قشم‌ایر» که پیش از یک وقفه ۴۰ روزه در استان ایلام حضور داشت، پروازهای خود در مسیر ایلام به تهران را از سر می‌گیرد.

اکنون مسافران فرودگاه شهدای ایلام در روزهای هفته با پروازهای شرکت‌های آسمان، آساجت و لادایر در مسیرهای تهران و مشهد سفر می‌کنند.

برچسب ها: فرودگاه ها ، پروازها
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پروازهای فرودگاه شهدای ایلام افزایش یافت
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