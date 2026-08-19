قیمت نفت همزمان با پیام‌های متناقض آمریکا و ایران برای چهارمین روز متوالی افزایش یافت و نفت برنت از ۹۱ دلار عبور کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت نفت در معاملات اولیه روز چهارشنبه اندکی افزایش یافت و برای چهارمین روز متوالی روند صعودی را طی کرد. این افزایش در بحبوحه عدم اطمینان در مورد عرضه نفت و در حالی رخ داد که سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی پیام‌های متناقض تهران و واشنگتن در مورد باز بودن تنگه هرمز به روی کشتی‌ها بودند.

بهای معاملات آتی نفت خام برنت با ۲۶ سنت یا ۰.۲۹ درصد افزایش به ۹۱.۲۸ دلار در هر بشکه تا ساعت ۰۰:۰۴ به وقت گرینویچ رسید، در حالی که بهای معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۷ سنت افزایش به ۸۵.۳۱ دلار در هر بشکه رسید.

هر دو شاخص نفتی روز سه‌شنبه پس از کمرنگ شدن امید‌ها برای دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران، به بالاترین سطح خود از ۲۴ جولای تاکنون رسیدند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن هیچ مذاکره‌ای با ایران انجام نمی‌دهد و ادعا کرد که تنگه هرمز باز است، اظهار نظری که با پیام قبلی ایران مبنی بر بسته بودن تنگه هرمز به روی ترافیک دریایی در تضاد است.

در آمریکا، منابع بازار روز سه‌شنبه با استناد به داده‌های موسسه نفت آمریکا گزارش دادند که موجودی نفت خام و فرآورده‌های نفتی در هفته گذشته کاهش یافته در حالی که موجودی بنزین افزایش یافته است.

منبع: المیادین

برچسب ها: قیمت نفت ، تنگه هرمز ، بهای نفت
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