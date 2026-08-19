شهروندخبرنگار ما فیلمی از برداشت گندم با دروگر تراکتوری در روستای تکه شهرستان نهاوند را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - برداشت گندم با دروگر تراکتوری به شکل بسته بندی یکی از روشهای برداشت محصول است. این روش قبل از ورود کمباینهای جدید در دهه ۸۰ وجود داشت و هنوز هم در بعضی از مناطق شهرستان نهاوند استان همدان رایج است. امروزه نیز در مزارع بین باغها که کمباین نمیتواند ورود کند، کشاورزان از این روش برای برداشت محصول استفاده میکنند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی از برداشت گندم در مزارع بین باغی روستای تکه را به نمایش گذاشت.
منبع: حسین سهرابی - همدان
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