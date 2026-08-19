باشگاه خبرنگاران جوان ، پویا طالبنیا اظهار کرد: سه طرح گردشگری شامل مجتمع گردشگری سلامت، اقامتگاه بومگردی و مجتمع گردشگری، با هدف توسعه زیرساختهای گردشگری، افزایش ظرفیت اقامتی و خدماتی و رونق اقتصادی مناطق مختلف استان و با مجموع پنج هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری و تسهیلات، همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان افزود: یکی از این طرحها، مجتمع گردشگری سلامت «بینا» در شهر سنندج است که شامل بخشهای مختلف جراحی و تخصصی، اقامتی و پذیرایی است.
او عنوان کرد: اقامتگاه بومگردی در اراضی روستای کرآباد شهرستان سروآباد نیز از دیگر طرحهایی است که همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید و نقش مهمی در توسعه گردشگری روستایی و افزایش زیرساختهای اقامتی منطقه دارد.
طالبنیا یادآور شد: سومین طرح نیز یک مجتمع گردشگری در شهر دهگلان است که شامل سالن چندمنظوره و بخشهای پذیرایی بوده و در هفته دولت افتتاح میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان بیان کرد: مجموع سرمایهگذاری و تسهیلات اختصاصیافته برای اجرای این سه طرح پنج هزار میلیارد ریال است و با بهرهبرداری از آنها، ظرفیتهای جدیدی به زیرساختهای گردشگری استان افزوده خواهد شد.
او اظهار کرد: توسعه و تکمیل زیرساختهای گردشگری از اولویتهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان است و بهرهبرداری از طرحهای جدید زمینه افزایش ماندگاری گردشگران، ارتقای کیفیت خدمات، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در مناطق مختلف استان را فراهم میکند.
منبع میراث فرهنگی استان