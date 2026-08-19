رودری پس از پیوستن به بارسلونا گفت: خیلی خوشحالم که به بارسلونا آمده‌ام و این مرحله جدید را در دوران حرفه‌ای‌ام شروع می‌کنم.

باشگاه خبرنگاران جوان - رودری کاپیتان تیم ملی فوتبال اسپانیا و باشگاه منچسترسیتی با قراردادی ۴ ساله  تا ۳۰ ژوئن ۲۰۳۰ به بارسلونا ملحق شد تا پرونده انتقال او بالاخره نهایی شود.

رودری از رده‌های پایه اتلتیکو مادرید رشد کرد، اگرچه او دوران حرفه‌ای خود را در ویارئال آغاز کرد و سپس در سال ۲۰۱۸ به اتلتیکو مادرید پیوست و پس از یک فصل عالی زیر نظر دیگو سیمئونه، منچستر سیتی در سال ۲۰۱۹ او را به خدمت گرفت.

بارسا برای به خدمت گرفتن رودری برنده توپ طلای ۲۰۲۴ مبلغ ۶۵.۴ میلیون پوند به منچسترسیتی پرداخته است.

رودری درخصوص پیوستن به بارسلونا گفت: خیلی خوشحالم که به بارسلونا آمده‌ام و این مرحله جدید را در دوران حرفه‌ای‌ام شروع می‌کنم. بازگشت به لالیگا و حضور در باشگاهی با این همه جاه‌طلبی، به‌خصوص با هدف قهرمانی در لیگ قهرمانان، برایم بسیار هیجان‌انگیز است.

او ادامه داد: خیلی از هم‌تیمی‌هایم را از قبل می‌شناسم و همین موضوع به من کمک می‌کند سریع‌تر با تیم هماهنگ شوم. البته بیشتر از همه نگران شوخی‌ها و شیطنت‌هایی هستم که ممکن است در روزهای اول با من بکنند!

رودری بیان کرد: با هانسی فلیک هم صحبت کردم، او مربی‌ای بسیار شفاف و در عین حال شوخ‌طبعی است. سبک بازی‌اش با چیزهایی که قبلا تجربه کرده‌ام کمی متفاوت است و فکر می‌کنم کار کردن با او کمک زیادی می‌کند تا به‌عنوان بازیکن پیشرفت کنم.

کاپیتان تیم ملی فوتبال اسپانیا خاطرنشان کرد: من انتخاب‌های دیگه‌ای هم داشتم ولی وقتی بارسا یکی از گزینه‌ها باشد این باشگاه انتخاب اولم است. مصدومیتم به پایان رسیده و میخوام از فردا تمرینات را شروع کنم.

 
 
برچسب ها: بارسلونا ، منچسترسیتی
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