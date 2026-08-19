باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تودهنی محکم هوش مصنوعی به پروپاگاندای اسرائیل اینترنشنال! + فیلم

شبکه صهیونیستی اینترنشنال همزمان با بحران‌سازی از گرانی بنزین در جهان، به ارزان بودن قیمت سوخت در ایران اعتراف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه صهیونیستی اینترنشنال از یک سو گرانی بنزین را بحران‌سازی می‌کند، اما از سوی دیگر به ارزان بودن بنزین در ایران اعتراف دارد!

 

 

مطالب مرتبط
تودهنی محکم هوش مصنوعی به پروپاگاندای اسرائیل اینترنشنال! + فیلم
young journalists club

موشن گرافیک حامیان معترض

تودهنی محکم هوش مصنوعی به پروپاگاندای اسرائیل اینترنشنال! + فیلم
young journalists club

عواقب خطرناک دستکاری خودسرانه در سیستم‌های سوخت خودرو

تودهنی محکم هوش مصنوعی به پروپاگاندای اسرائیل اینترنشنال! + فیلم
young journalists club

انتقاد مالک شریعتی به طرح نرخ سوم بنزین: هم ناقص است و هم ناکارآمد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
دادگاهی پس از کودتای ۲۸ مرداد + فیلم
۷۱۸

دادگاهی پس از کودتای ۲۸ مرداد + فیلم

۲۷ . مرداد . ۱۴۰۵
اینستاگرام و فیسبوک متهم به اعتیادآفرینی برای جوانان + فیلم
۷۰۴

اینستاگرام و فیسبوک متهم به اعتیادآفرینی برای جوانان + فیلم

۲۷ . مرداد . ۱۴۰۵
کره‌جنوبی به دنبال استقلال نظامی از آمریکا + فیلم
۶۰۶

کره‌جنوبی به دنبال استقلال نظامی از آمریکا + فیلم

۲۷ . مرداد . ۱۴۰۵
تردد کشتی‌ها در هرمز همچنان در حداقل است + فیلم
۴۶۸

تردد کشتی‌ها در هرمز همچنان در حداقل است + فیلم

۲۷ . مرداد . ۱۴۰۵
لحظه تاریخی اعلام رمز عملیات طریق‌القدس + فیلم
۴۰۶

لحظه تاریخی اعلام رمز عملیات طریق‌القدس + فیلم

۲۷ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha