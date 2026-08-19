تودهنی محکم هوش مصنوعی به پروپاگاندای اسرائیل اینترنشنال! + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u0634\u0646\u0627\u0644 \u0627\u0632 \u06cc\u06a9 \u0633\u0648 \u06af\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0646\u0632\u06cc\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u062d\u0631\u0627\u0646\u200c\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f\u060c \u0627\u0645\u0627 \u0627\u0632 \u0633\u0648\u06cc \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0628\u0647 \u0627\u0631\u0632\u0627\u0646 \u0628\u0648\u062f\u0646 \u0628\u0646\u0632\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0641 \u062f\u0627\u0631\u062f!\n\n\u00a0\n\u00a0