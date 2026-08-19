باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی صبح روز فردا پنجشنبه و گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۹ مرداد و آزمون گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح روز جمعه ۳۰ مردادماه در ۴۱۵ شهرستان سراسر کشور برگزار خواهد شد.

کارت‌های شرکت در آزمون متقاضیان به همراه راهنمای شرکت در آزمون از روز دوشنبه ۲۶ مرداد منتشر شد و تا امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد در سامانه جامع آزمون سراسری برای مشاهده و پرینت فعال است.

متقاضیان یک گروه آزمایشی اصلی شامل «علوم ریاضی، علوم انسانی و علوم تجربی» به همراه یکی از گروه‌های آزمایشی هنر یا زبان‌های خارجی دارای ۲ کارت ورود به جلسه هستند و متقاضیان باید طبق تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزۀ امتحانی مربوط مراجعه کنند.

فرایند برگزاری آزمون صبح‌ها رأس ساعت ۷:۳۰ و بعدازظهر‌ها ساعت ۱۵:۰۰ آغاز می‌شود و دربِ حوزه‌های امتحانی به ترتیب رأس ساعت ۷:۰۰ صبح و ۱۴:۳۰ بسته خواهد شد و هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون علاوه‌بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی مربوط، لازم است اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار را همراه داشته باشد و از ورود متقاضیانی که اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه را همراه نداشته باشند جلوگیری خواهد شد.

داوطلبان برای کسب اطلاعات و جزئیات دقیق برگزاری آزمون مانند شیوه رفع نقص و مغایرت کارت ورود به جلسه، زمان و نحوۀ اعلام علاقه‌مندی به شرکت در آزمون‌های عملی رشتۀ علوم ورزشی و برخی از رشته‌های گروه آزمایشی هنر، تعداد سؤالات و مدت پاسخ‌گویی دفترچه‌های سؤال و ... اطلاعیه منتشر شده در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور و همچنین راهنمای شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ که همراه کارت شرکت در آزمون از طریق سامانه جامع آزمون سراسری قابل دریافت است را به دقت مطالعه کنند.