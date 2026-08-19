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وجهه آمریکا پیش از کودتا ۲۸ مرداد در ایران چگونه بود؟ + فیلم

وجهه آمریکا در ایران پیش از کودتای ۲۸ مرداد، برخلاف برخی روایت‌ها، صرفاً به حضور مستشاران و فعالیت‌های آموزشی و اقتصادی محدود نمی‌شد و سابقه‌ای از مداخله و حضور نظامی نیز داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیش از ۲۸ مرداد، آمریکا در تحولات ایران بی‌سابقه نبود؛ از نقش برخی اتباع و مزدوران آمریکایی در وقایع آذربایجان در جریان جنگ جهانی اول تا حضور نیرو‌های نظامی آمریکا در اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، نمونه‌هایی از این حضور را می‌توان مشاهده کرد.

 بنابراین روایت تاریخ روابط ایران و آمریکا از ۲۸ مرداد آغاز نمی‌شود. کودتای ۱۳۳۲ نقطه عطف مهمی بود، اما پیش از آن نیز تجربه‌هایی از مداخله، حضور نظامی و رفتار قدرت‌های خارجی در ایران وجود داشت که در بررسی وجهه تاریخی آمریکا نباید نادیده گرفته شود.

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