کره شمالی با محکوم کردن رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی، «سپر آزادی اولچی» را تهدیدی مستقیم برای امنیت خود و منطقه دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش خبرگزاری مرکزی کره شمالی، پیونگ‌یانگ رزمایش نظامی مشترک سئول و واشنگتن با عنوان «سپر آزادی اولچی» را که در کره جنوبی آغاز شد، به شدت محکوم و آن را تهدیدی مستقیم برای امنیت خود و منطقه توصیف کرد و نسبت به اقدامات تلافی‌جویانه هشدار داد.

این خبرگزاری خاطرنشان کرد که نیروهای آمریکایی در کره جنوبی و نیروهای مسلح کره جنوبی و همچنین نیروهای آمریکایی مستقر در مناطق دیگر و پرسنل نظامی از کشورهای شرکت کننده در فرماندهی سازمان ملل در این رزمایش‌ها شرکت دارند.

این رزمایش‌ها که از روز دوشنبه آغاز شده‌اند، بیش از ده روز ادامه خواهند داشت و شامل عملیات زمینی، دریایی، هوایی، فضایی و سایبری و همچنین جنگ روانی خواهند بود.

این خبرگزاری تأکید کرد که به دلیل این مانورهای بی‌ملاحظه، وضعیت از قبل پرتنش در شبه جزیره کره بار دیگر به آستانه جنگ نزدیک می‌شود.

این آژانس همچنین ادعاهای آمریکا و کره جنوبی مبنی بر اینکه این رزمایش‌ها روتین و دفاعی هستند را مورد انتقاد قرار داد و خاطرنشان کرد که محتوا، قالب، دامنه و روش‌های رزمایش‌های مشترک دائما در حال تغییر است و با هدف افزایش توانایی برای انجام یک جنگ واقعی علیه کره شمالی انجام می‌شود.

منبع: اسپوتنیک