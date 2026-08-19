عامل آزار و اذیت یک قلاده سگ که موجب جریحه‌دار شدن احساسات مردم شده بود، در تالش شناسایی و دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عباس حقیقی نیا، فرمانده انتظامی تالش از شناسایی و دستگیری عامل آزار و اذیت یک قلاده سگ در فضای مجازی که موجب جریحه‌دار شدن احساسات مردم شده بود، خبر داد.

او گفت: در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر آزار و اذیت یک قلاده سگ در یکی از خیابان‌های تالش، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی تالش افزود: پلیس با انجام تحقیقات و بررسی‌های انجام شده متهم این پرونده را شناسایی و احضار کرد.

به گفته سرهنگ عباس حقیقی نیا، متهم ۴۶ ساله، در تحقیقات پلیس به جرم خود اعتراف کرد و به مرجع قضایی معرفی شد.

شناسایی عامل حیوان آزاری در تالش

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان

برچسب ها: حیوان آزاری ، پلیس گیلان
خبرهای مرتبط
رشت؛
تاکید بر ارائه لایحه مقابله با حیوان آزاری به مجلس
شناسایی عامل حیوان آزاری در تالش
دستگیری عامل حیوان آزاری در بندر انزلی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ضرورت تقویت زیرساخت‌های ایمنی در پهنه ساحلی منطقه آزاد انزلی
برخورد قایق با پل در مرداب انزلی قربانی گرفت
آخرین اخبار
برخورد قایق با پل در مرداب انزلی قربانی گرفت
ضرورت تقویت زیرساخت‌های ایمنی در پهنه ساحلی منطقه آزاد انزلی
هشدار سطح زرد دریایی برای آخر هفته گیلان
گزارش مردمی از ساحل خواری در خشکبیجار رشت
فعالیت ۲۴ واحد جوجه‌کشی در گیلان
رشد ۷۶ درصدی واردات از گمرکات گیلان
هشدار پلیس راهور گیلان درباره سرعت‌گیر‌های غیراستاندارد
برگزاری مانور اطفای حریق در تالاب امیرکلایه لاهیجان
شناسایی عامل حیوان آزاری در تالش