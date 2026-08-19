باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عباس حقیقی نیا، فرمانده انتظامی تالش از شناسایی و دستگیری عامل آزار و اذیت یک قلاده سگ در فضای مجازی که موجب جریحه‌دار شدن احساسات مردم شده بود، خبر داد.

او گفت: در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر آزار و اذیت یک قلاده سگ در یکی از خیابان‌های تالش، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی تالش افزود: پلیس با انجام تحقیقات و بررسی‌های انجام شده متهم این پرونده را شناسایی و احضار کرد.

به گفته سرهنگ عباس حقیقی نیا، متهم ۴۶ ساله، در تحقیقات پلیس به جرم خود اعتراف کرد و به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان