کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند بازار نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اصل این است که بازار در شرایط بنیادی خوبی قرار داشته؛ سهام ما بسیار ارزان بودند و با برقراری آرامش بعد از جنگ، فرصت این را پیدا کردند که رشد کنند. در همین حال بازارهای حاشیهای یا بازارهای موازی مانند طلا، ارز، املاک و مستغلات و خودرو هم یا جذابیت کافی نداشتند یا آنقدر گران شدند که از دست مردم خارج شدند؛ به همین خاطر منابع مردمی راهی بازار سرمایه شد.
او افزود: این موضوع توأم شد با گزارشهای خوبی که ما از شرکتها در عملکرد سال ۱۴۰۴ و فصل بهار ۱۴۰۵ دریافت کردیم. بعد از آن، گزارش فروش شرکتها در تیرماه مناسب بود. الان هم که داریم میرویم به طرف پایان مردادماه و انتشار گزارشهای عملکرد مردادماه، انتظارات بازار مثبت است و بازار توانست یک رشد قابل ملاحظه انجام بدهد.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که روند شاخص کل بورس را چگونه ارزیابی میکند و آیا این شاخص میتواند به محدوده ۶ میلیون واحد برسد، اظهار کرد: شاخص کل بورس روز گذشته به ۵ میلیون و ۹۴۷ هزار واحد رسید و احتمالاً امروز ۶ میلیون واحد را در بازار لمس کند؛ به شرطی که اولاً آرامش سیاسی که برقرار شده باقی بماند. بازار سرمایه به مقدار بسیار زیادی وابسته به آرامش سیاسی است.
دارابی ادامه داد: در همین حال دولت از تحمیل هزینههای ناگهانی به بازار خودداری کند؛ بهخصوص ما در دو مسئله خوراک پالایشگاهها و هزینه مسئولیتهای اجتماعی شاهد فشار بر بنگاهها هستیم و شرکتها تحت فشار هستند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: در کل ما نسبت به آینده بازار خوشبین هستیم، اما بخش عمده این آینده در گرو هم تداوم آرامش و گزارشهای خوبی است که شرکتها میتوانند منتشر کنند. باید منتظر باشیم ببینیم گزارشهای مردادماه و همچنین سهماهه سوم، سهماهه دوم، یعنی تابستان و پایان تابستان، چگونه خواهد بود و این گزارشها با همدیگر دست به دست هم بدهد و ببینیم در چه حدی خواهد بود.
دارابی درباره احتمال اصلاح بازار و اینکه آیا در صورت ریزش، شاخص کل میتواند افت شدیدی داشته باشد، اظهار کرد:، اما در مورد اصلاح، من زیاد معتقد نیستم که میتواند شاخص پایین بیاید، مگر اینکه آسیبی از محل تحولات سیاسی ببیند؛ یعنی مجدداً، خدای نکرده، جنگی رخ بدهد یا آسیبی به واحدهای صنعتی برسد. اگر این اتفاق نیفتد، شرایط به گونهای نیست که ارزش جایگزین شرکتها اجازه افت شدید را بدهد و فضا هم فعلاً در بازار فضای خوبی است.
او در توصیه به سهامداران گفت: سرمایهگذاران باید دقت کنند؛ اولاً احساسات و هیجان برای آنها غلبه نکند، دوم اینکه با نهادهای رسمی مشورت کنند. کانالهای تلگرامی و افراد بدون هویت همیشه یک دامی برای سرمایهگذاران هستند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: همچنین از ابزارهای غیرمستقیم مثل صندوقها و سبدها استفاده کنند تا بتوانند در واقع یک سرمایهگذاری کمریسک داشته باشند، اما باید به هر حال به این مسئله واقف باشند که حضور در بازار سرمایه توأمان با ریسک است و باید برای این ریسک از قبل فکر کنند و خودشان را آماده کنند.
دارابی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع نسبت به آینده بازار خوشبین هستیم، اما تداوم آرامش سیاسی و گزارشهای خوبی که شرکتها میتوانند منتشر کنند، در کنار پرهیز دولت از تحمیل هزینههای ناگهانی به بازار، از عوامل مهم در ادامه روند بازار خواهد بود.