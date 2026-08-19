باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سیمور هرش، روزنامه‌نگار آمریکایی برنده جایزه پولیتزر، تاکید کرد که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، خود را درگیر یک درگیری نظامی شدید با ایران یافته است و این امر باعث شده است که واشنگتن احترام متحدان خود را در غرب آسیا از دست بدهد.

او در وبلاگ خود نوشت: دولت ترامپ در حال از دست دادن حمایت و احترام بسیاری از متحدان منطقه‌ای دیرینه در غرب آسیا است که از توانایی ایران در هدف قرار دادن دقیق آنها (پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه که بزای حمله به ایران استفاده می‌شد) با موشک و پهپاد آسیب دیده‌اند.

او خاطرنشان کرد که ترامپ درگیر منازعه‌ای شده که پیچیده‌تر از آن چیزی است که او پیش‌بینی می‌کرد و تاکید کرد که ایران علیرغم نیاز به دارایی‌های مسدود شده‌اش، همچنان مقاوم است.

به گزارش سی‌ان‌ان، هرش هشدار داد که واشنگتن ممکن است در کوتاه‌مدت تنگه هرمز را از دست بدهد و این امر احتمال کاهش قیمت بنزین و تضعیف شانس جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای را کاهش می‌دهد، به‌ویژه پس از آنکه ترامپ اعلام کرد کشورش با ایران مذاکره نمی‌کند و قصد انجام این کار را هم ندارد و دستورالعمل‌هایی برای قطع ارتباط با تهران صادر کرده است.

منبع: اسپوتنیک