سرپرست معاونت توسعه و بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، از رشد محسوس حجم عرضه محصولات پروتئینی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- اسلامی سرپرست معاونت توسعه و بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با اشاره به آمار‌های به‌روزرسانی شده بر پایه گزارش انجمن کشتارگاه‌ها و اداره کل دامپزشکی در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، گفت: میزان ارسال گوشت مرغ از استان مازندران به پایتخت و سایر مناطق کشور، با رشدی قابل توجه، پاسخگوی نیاز‌های گسترده بازار شده است.

او افزود:آخرین داده‌های آماری نشان‌دهنده افزایش توان عرضه و پویایی زنجیره تأمین گوشت مرغ در استان مازندران است که نقش استراتژیک این استان را در تأمین امنیت غذایی کشور بیش از پیش نمایان می‌سازد.

افزایش حجم ارسال به بازار تهران

اسلامی گفت:طبق گزارش رسمی، مجموع گوشت مرغ ارسالی از استان مازندران به تهران در این دوره به رقم ۴۶۷ هزار و ۵۲۲ کیلوگرم رسید. از این میزان، ۲۶۶ هزار و ۸۸۲ کیلوگرم مرغ آماده به طبخ شامل ۱۷۵ هزار و ۲۸۷ کیلوگرم ارسال به میادین عرضه و ۹۱ هزار و ۵۹۵ کیلوگرم ارسال به فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران بوده است. همچنین، ۹۱ هزار و ۹۱،۲۰۰ قطعه مرغ زنده نیز جهت فرآوری و توزیع در کشتارگاه‌های پایتخت روانه بازار شده است.

توزیع گسترده در استان و همکاری‌های منطقه‌ای

سرپرست معاونت توسعه و بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران گفت:در بخش توزیع داخلی، میزان گوشت مرغ توزیعی در سطح استان مازندران (با احتساب قطعه‌بندی و کاله) ۳۷۵ هزار و ۳۵۴ کیلوگرم گزارش شده است. علاوه بر این میزان، شبکه توزیع مرغ آماده به طبخ در استان از طریق همکاری با استان‌های همسایه نظیر گلستان و گیلان و همچنین همکاری با فروشگاه‌های زنجیره‌ای «افق کوروش» با قدرت و تداوم ادامه دارد.

گسترش بازار هدف در سایر استان‌ها

اسلامی گفت:در راستای توسعه بازار‌های هدف، ۷۵ هزار و ۳۸۲ کیلوگرم مرغ آماده به طبخ و ۱۱ هزار و ۴۰۰ قطعه مرغ زنده به سایر استان‌های کشور ارسال شده است. در تفکیک مقاصد مرغ زنده، استان گلستان با دریافت ۱۰،۰۰۰ قطعه و استان سمنان با دریافت ۱،۴۰۰ قطعه، از اصلی‌ترین دریافت‌کنندگان محصولات زنده استان مازندران در این دوره بوده‌اند.

او افزود:این رشد در حجم ارسال و توزیع، نشان‌دهنده مدیریت هوشمندانه زنجیره تولید و تلاش بی‌وقفه بخش بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در جهت پایداری قیمت‌ها و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان در سطح کشور است.