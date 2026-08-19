باشگاه خبرنگاران جوان - حمید ابرهدری سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: تصادف پژو ۲۰۶ و تیبا در آزادراه ساوه-تهران یک فوتی و ۲ مصدوم برجا گذاشت. این حادثه بامداد امروز در کیلومتر ۲ بعد از مجتمع باران در آزادراه ساوه-تهران به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.
وی بیان کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیمهای عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات لازم برای ارزیابی و تریاژ مصدومان را انجام دادند.
سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی دانشکده علوم پزشکی ساوه ادامه داد: یکی از سرنشینان خودروها به دلیل شدت جراحات وارده در همان دقایق ابتدایی جان خود را از دست داد.
ابرهدری گفت: ۲ مصدوم دیگر این حادثه پس از دریافت اقدامات درمانی و مراقبتهای پیشبیمارستانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید مدرس منتقل شدند.