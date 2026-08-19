فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری ۳ سارق و ۲مالخر که با طرح دوستی با چوپانان گله‌های گوسفند اقدام به سرقت و فروش احشام دامداران می‌کردند توسط پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رمضان نژاد بیان داشت: در پی دریافت شکایت تعدادی از دامداران مبنی بر سرقت چندین رأس از گوسفندان گله آنان در مناطق روستایی و عشایری شهر‌های اقماری شهرستان سیرجان بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت. 

وی افزود: با بررسی موضوع و جمع آوری سرنخ‌های موجود توسط ماموران پلیس آگاهی مشخص شد، ۳نفر سارق با نقشه قبلی با چوپانان گله‌های گوسفند دوست شده و پس از انتخاب سوژه‌های خود، اقدام به سرقت احشام کرده و آنان را به ۲ نفر خریدار اموال مسروقه می‌فروختند.

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان در ادامه با اشاره به دستگیری ۳سارق،۲مالخر در این رابطه و اعتراف این متهمان به ۱۸فقره سرقت احشام به تعداد ۲۱۴ رأس گوسفند از دامدارای‌های روستا‌های شهر‌های بلورد، خواجوشهر و بخش گلستان به دامداران هشدار داد: از بکارگیری اتباع بیگانه و غیرمجاز برای انجام امور نگهبانی خوداری کنند.

برچسب ها: سرقت ، گله
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