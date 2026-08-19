باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - رضا محمدی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با حضور در برنامه روی خط خبر شبکه خبر گفت: آزمون‌های سراسری در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد پنجشنبه و جمعه در ۴۱۵ شهر برگزار می‌شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان این که کنکور سراسری در ۵۸۶ حوزه اصلی و هزار و ۷۱۴ حوزه فرعی برگزار می‌شود؛ افزود: آزمون گروه‌ آزمایشی علوم تجربی صبح پنجشنبه ۲۹ مرداد، آزمون گروه‌ های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی بعدازظهر پنجشنبه ۲۹ مرداد و آزمون گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ برگزار می شوند.

محمدی ادامه داد: در گروه آزمایشی ریاضی حدود ۱۳۵ هزار و ۸۱۳ متقاضی، در گروه آزمایشی تجربی حدود ۴۵۱ هزار و ۵۲۲ نفر متقاضی، در گروه علوم انسانی حدود ۳۲۷ هزار و ۷۳۴ نفر متقاضی و حدود ۹۰ هزار نفر متقاضی شرکت در آزمون سراسری زبان هستند.

رئیس سازمان سنجش تصریح کرد: در کنکور امسال ۶۵ درصد خانم‌ها و ۳۵ درصد آقایان شرکت کردند. امروز آخرین مهلت دریافت کارت کنکور است. آزمون فردا و پس‌فردا برگزار خواهد شد.

محمدی با تأکید بر اینکه هدف سازمان سنجش ارائه خدمات به تمام گروه‌های هدف است، گفت: یکی از این گروه‌ها افراد توانخواه هستند. در آزمون امسال ۲ هزار و ۳۴۹ فرد توانخواه شرکت کرده‌اند که ۵۱ درصد آنها خانم و ۴۹ درصد آقایان هستند.

رئیس سازمان سنجش افزود: نتایج اولیۀ کنکور اواخر شهریور و نتایج نهایی نیمۀ دوم آبان اعلام می‌شود.