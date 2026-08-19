رئیس سازمان سنجش گفت: نتایج اولیۀ کنکور شهریور و نتایج نهایی نیمۀ دوم آبان اعلام می‌شود.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعهرضا محمدی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با حضور در برنامه روی خط خبر شبکه خبر گفت: آزمون‌های سراسری در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد پنجشنبه و جمعه در ۴۱۵ شهر برگزار می‌شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان این که کنکور سراسری در ۵۸۶ حوزه اصلی و هزار و ۷۱۴ حوزه فرعی برگزار می‌شود؛  افزود: آزمون گروه‌ آزمایشی علوم تجربی صبح پنجشنبه ۲۹ مرداد، آزمون گروه‌ های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی بعدازظهر پنجشنبه ۲۹ مرداد و آزمون گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ برگزار می شوند.

محمدی ادامه داد: در گروه آزمایشی ریاضی حدود ۱۳۵ هزار و ۸۱۳ متقاضی، در گروه آزمایشی تجربی حدود ۴۵۱ هزار و ۵۲۲ نفر متقاضی، در گروه علوم انسانی حدود ۳۲۷ هزار و ۷۳۴ نفر متقاضی و حدود ۹۰ هزار نفر متقاضی شرکت در آزمون سراسری زبان هستند.

 رئیس سازمان سنجش تصریح کرد: در کنکور امسال ۶۵ درصد خانم‌ها و ۳۵ درصد آقایان شرکت کردند. امروز آخرین مهلت دریافت کارت کنکور است. آزمون فردا و پس‌فردا برگزار خواهد شد.

محمدی با تأکید بر اینکه هدف سازمان سنجش ارائه خدمات به تمام گروه‌های هدف است، گفت: یکی از این گروه‌ها افراد توانخواه هستند. در آزمون امسال ۲ هزار و ۳۴۹ فرد توانخواه شرکت کرده‌اند که ۵۱ درصد آنها خانم و ۴۹ درصد آقایان هستند.

رئیس سازمان سنجش افزود: نتایج اولیۀ کنکور اواخر شهریور و نتایج نهایی نیمۀ دوم آبان اعلام می‌شود. 

 

برچسب ها: کنکور سراسری ، آزمون
خبرهای مرتبط
توزیع کارت ورود به جلسه کنکور سراسری و پذیرش دانشجو معلم از دوشنبه
وزیر علوم: کنکور ۱۴۰۵ اواخر مرداد برگزار می‌شود
وزیر علوم: کنکور سراسری در موعد اعلام‌ شده برگزار می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
با هوش مصنوعی چه اتفاقی برای اسرار شما می‌افتد؟
مصرف روزانه نوشیدنی‌های گازدار خطر ابتلا به سرطان معده را افزایش می‌دهد
دارو تا ۶ ماه تامین است/ انتقال ارز مشکل اصلی صنعت دارو
آخرین اخبار
دارو تا ۶ ماه تامین است/ انتقال ارز مشکل اصلی صنعت دارو
مصرف روزانه نوشیدنی‌های گازدار خطر ابتلا به سرطان معده را افزایش می‌دهد
با هوش مصنوعی چه اتفاقی برای اسرار شما می‌افتد؟
چه افرادی مجاز به استفاده از آمپول‌های لاغری نیستند؟ + فیلم
نسخه اختصاصی ChatGPT برای نوجوانان با کنترل‌های ایمنی پیشرفته
حفاری در بن‌بست مجوز شهرداری؛ ۱۰ هزار مشترک شهرری بدون تلفن و اینترنت طی ۶ ماه
کشف شواهدی از برخورد دیموس، قمر مریخ، با یک سیارک بزرگ
تاثیر استفاده کودکان از گوشی و تبلت بر توانایی شناختی آنها
کشف یک «ابرزمین» که قوانین اخترفیزیک را به چالش می‌کشد
برگزیدگان المپیاد‌های جهانی به‌صورت خودکار مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان هستند
عمان، آفریقا و کشور‌های همسایه؛ بازار‌های هدف صادرات فناوری جهاددانشگاهی
هوشمندسازی ساختمان‌ها؛ راهکاری برای کاهش مصرف انرژی و ارتقای امنیت
اجرای طرح پزشک خانواده باید مرحله‌به‌مرحله و مبتنی بر داده‌های واقعی باشد
پایش مدارس کم جمعیت در کشور
جزئیات سهم «سوابق تحصیلی» در «کنکور» امسال
علت کمبود‌های دارویی امسال مشکلات انتقال ارز به شرکت‌های خارجی بود
کنترل دیابت بارداری و تاثیر آن بر روی جنین+ فیلم
دستورالعمل برنامه «هر دانش‌آموز، یک مهارت» ابلاغ شد
نتایج اولیۀ کنکور سراسری شهریور ۱۴۰۵ اعلام می‌شود
امروز آخرین مهلت دریافت کارت کنکور
لباس پلاستیکی؛ دشمن بزرگ اعصاب و روان + فیلم