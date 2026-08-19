دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافت از گذشت اولیای دم یک پرونده قتل از حق قانونی قصاص و فراهم شدن زمینه بازگشت یک جوان به زندگی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصالح شیخ‌زاهدی با اعلام این خبر اظهار کرد: یکی از جلوه‌های ارزشمند عدالت، فراهم کردن زمینه صلح و سازش در کنار اجرای دقیق قانون است و در همین راستا، پس از طی فرآیند قانونی پرونده، تلاش‌های دستگاه قضایی، معتمدان، بزرگان و افراد مؤثر در امر صلح و سازش برای جلب رضایت اولیای دم به نتیجه رسید.

وی افزود: در این پرونده، اولیای دم با وجود برخورداری از حق قانونی قصاص، با تأسی از فرهنگ والای گذشت و بزرگواری، از این حق خود صرف‌نظر کردند و با رضایت آنان، زمینه رهایی محکوم‌علیه از مجازات قصاص فراهم شد.

دادستان بافت با تقدیر از این اقدام انسان‌دوستانه تصریح کرد: گذشت از قصاص به معنای نادیده گرفتن جرم و حقوق بزه‌دیده نیست، بلکه جلوه‌ای از بزرگواری، کرامت انسانی و انتخاب آگاهانه مسیر صلح پس از طی فرآیند قانونی است. خانواده مقتول در شرایطی دشوار و با وجود تحمل رنج و فقدان عزیز خود، تصمیمی بزرگ و قابل تقدیر گرفتند که آثار آن فراتر از یک پرونده قضایی، در آرامش و امنیت اجتماعی نیز نمود پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی ضمن صیانت از حقوق قانونی بزه‌دیدگان و خانواده‌های آنان، از هر ظرفیتی که بتواند به صلح، سازش و کاهش آسیب‌های ناشی از اختلافات و جرایم منجر شود، استفاده خواهد کرد. در این مسیر، نقش بزرگان، معتمدان، ریش‌سفیدان، اعضای شورای حل اختلاف و خانواده‌ها بسیار تعیین‌کننده است.

دادستان شهرستان بافت خاطرنشان کرد: امروز شاهد آن هستیم که فرهنگ گذشت می‌تواند در سخت‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌ها نیز راهی برای پایان دادن به چرخه خشونت و آغاز فصل تازه‌ای از زندگی ایجاد کند. این اقدام اولیای دم، فارغ از ابعاد قضایی پرونده، یک پیام روشن برای جامعه دارد؛ اینکه بخشش، در جای خود می‌تواند به اندازه اجرای قانون اثرگذار و سرنوشت‌ساز باشد.

وی در پایان گفت: از خانواده اولیای دم که با بزرگواری و تصمیمی ارزشمند از حق قصاص گذشتند و همچنین همه افرادی که در مسیر ایجاد صلح و سازش تلاش کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم و امیدوارم این اقدام الگویی برای تقویت فرهنگ گذشت، مدارا و حل مسالمت‌آمیز اختلافات در جامعه باشد.