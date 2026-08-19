باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۱۳ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار شده است که در جریان این حراج‌ها، حجم قابل توجهی از شمش طلا مورد معامله قرار گرفته است.

او افزود: با احتساب معاملات انجام‌شده در حراج روز گذشته، مجموع وزن شمش‌های طلای معامله‌شده در حراج‌های برگزارشده از ابتدای سال به ۶۵۱ کیلوگرم رسیده است.

بالسینی با اشاره به ارزش معاملات انجام‌شده اظهار کرد: ارزش کل شمش‌های طلای معامله‌شده در این ۱۳ جلسه، از ۱۶.۳ هزار میلیارد تومان عبور کرده است که نشان‌دهنده استمرار استقبال فعالان بازار از حراج‌های شمش طلا در مرکز مبادله ایران است.

سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران ادامه داد: برگزاری منظم حراج شمش طلا، یکی از ابزارهای مهم برای تأمین نیاز بازار و تسهیل فرآیند معاملات این فلز گران‌بها به شمار می‌رود و فعالان واجد شرایط می‌توانند در چارچوب ضوابط تعیین‌شده در این حراج‌ها حضور داشته باشند.

او تأکید کرد: تداوم برگزاری حراج‌ها و انجام معاملات در بستر مرکز مبادله، به شکل‌گیری شفاف‌تر معاملات شمش طلا کمک می‌کند و آمار ثبت‌شده از ابتدای سال نیز بیانگر حجم قابل توجه معاملات در این بازار است.