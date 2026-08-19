باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه المپیاکوس در پی تغییرات تاکتیکی خوزه لوئیس مندیلیبار، سرمربی اسپانیایی خود، به دنبال سبکسازی فهرست بازیکنانش است. در گزارش اخیر رسانه یونانی «Sportdog»، هشت بازیکن به عنوان گزینههای احتمالی جدایی معرفی شدهاند که در میان آنها نام مهدی طارمی، مهاجم ایرانی، در کنار بازیکنانی چون رومن یارمچوک، رمی کابلا و روبن وزو به چشم میخورد.
اگرچه طارمی در فصل گذشته عملکرد قابل قبولی در ترکیب المپیاکوس داشت، اما به نظر میرسد ترافیک خط حمله و تغییر استراتژی سرمربی، او را به درهای خروج نزدیک کرده است. در حالی که گمانهزنیها درباره آینده حرفهای این ملیپوش ایرانی ادامه دارد، برخی گزارشها حاکی از تمایل وی برای بازگشت به پورتو و ادامه فعالیت در لیگ پرتغال است. با این حال، باشگاه المپیاکوس هنوز موضع رسمی خود را درباره جزئیات انتقال یا فسخ قرارداد این بازیکن اعلام نکرده است.