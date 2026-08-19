رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف انبار احتکار لاستیک در محدوده شورآباد شهرری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مهدی افشاری در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دپوی مقادیری لاستیک در یک انبار واقع در محدوده شورآباد مطلع شدند و موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد مقادیری از این کالا‌ها در انبار تخلیه و دپو شده و سپس بخشی از آنها با استفاده از خودرو‌های وانت به بازار منتقل می‌شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: تیم عملیاتی پس از شناسایی دقیق محل، با هماهنگی مقام قضایی در عملیاتی غافلگیرانه وارد انبار شده و در بازرسی از محل، حجم قابل توجهی لاستیک صنعتی و سنگین را کشف کردند.

کشف ۲۵ هزار حلقه لاستیک فاقد اسناد

افشاری با اشاره به بررسی وضعیت کالا‌های کشف‌شده گفت: در بررسی‌های اولیه مشخص شد تعداد ۲۵ هزار حلقه لاستیک صنعتی و سنگین در محل دپو شده و برای بخشی از کالا‌های موجود، اسناد و مدارک لازم ارائه نشده است.

وی خاطرنشان کرد: پس از کشف محموله، پرونده قضایی تشکیل و متهم به همراه مستندات و کالا‌های مکشوفه برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره به ارزش ریالی این محموله اظهار کرد: کارشناسان ارزش لاستیک‌های کشف‌شده را بیش از ۱۲۵ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند و تحقیقات برای بررسی ابعاد بیشتر پرونده در دستور کار قرار دارد.

هشدار پلیس درباره احتکار کالا

سردار افشاری با تأکید بر برخورد پلیس با فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی و اخلال در چرخه توزیع کالا گفت: احتکار کالا و دپوی غیرقانونی اقلام مورد نیاز بازار، موجب اختلال در روند عرضه و افزایش فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان می‌شود و پلیس امنیت اقتصادی با این‌گونه موارد برابر قانون برخورد خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مرتبط با احتکار یا قاچاق کالا، مراتب را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اطلاع دهند تا موضوع در اسرع وقت بررسی و پیگیری شود.

برچسب ها: احتکار کالا ، قاچاق
خبرهای مرتبط
ضربه سنگین پلیس امنیت اقتصادی به محتکران و قاچاقچیان کالا
کشف محموله ۳ میلیارد تومانی ظروف آشپزخانه قاچاق در جنوب تهران
ضربه پلیس امنیت اقتصادی به استخراج غیرمجاز رمزارز؛ کشف ماینر‌های ۶ میلیارد تومانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خدمت‌رسانی به مردم باید با نگاه راهبردی و روایت دستاورد‌های مدیریت شهری همراه باشد
آخرین اخبار
خدمت‌رسانی به مردم باید با نگاه راهبردی و روایت دستاورد‌های مدیریت شهری همراه باشد
پرداخت حقوق مردادماه بازنشستگان تأمین اجتماعی از ظهر فردا
تاکید دادستان تهران بر برخورد قاطع با مالخران و الزام دستگاه‌ها به انجام تکالیف پیشگیرانه
هر دو باند تونل توحید و تونل نیایش امشب مسدود است
تمهیدات ویژه پلیس راهور برای تسهیل تردد داوطلبان آزمون سراسری
«عید بیعت» در میدان ولیعصر (عج) برگزار می‌شود
برخورد با عطاری‌های متخلف در پایتخت؛ کشف بیش از ۱۱ لیتر شربت متادون و ۵ هزار قرص
ضرورت توجه به حفظ سرمایه‌ها در طرح «خانه‌ریز»
اختلال در نمایش سوابق بیمه‌ای، ظرف ساعات آینده برطرف می‌شود
کارفرمایان، اطلاعات کارگاه‌ها برای دریافت خدمات هوشمند بازرسی را تکمیل کنند
پلیس راهور فراجا: حیوان‌آزاری در تالش؛ راننده پراید شناسایی و به مرجع قضایی معرفی شد
تقویت نشاط، مهارت‌آموزی و مشارکت اجتماعی نوجوانان در منطقه ۱۴
طرح‌های تحولی ستاد آماده اجراست/ هماهنگی دستگاه‌ها شرط تحقق مصوبات است
هشدار برای مراقبت در سفر‌های پایانی تابستان
مدیران جدید دستگاه قضایی معرفی شدند
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی شهریور ماه سال ۱۴۰۵
جریمه‌های تخلفات پلاک اعلام شد؛ از ۹۰۰ هزار ریالی تا ۷ میلیون ریال
کنترل ۴ مرحله‌ای مواد اولیه آسفالت تهران/ بیش از ۹۰ درصد آسفالت صرف نگهداشت معابر می‌شود
بیش از ۶۷ درصد جان‌باختگان تصادفات شهری، موتورسواران و عابران پیاده هستند 
کشف احتکار ۱۲۵ میلیارد تومانی لاستیک در جنوب تهران
دستور دادستان تهران در مورد تشدید نظارت بر عملکرد شرکت‌های خودورساز
صدور رای قطعی محکومیت ۷۵ هزار میلیارد ریالی برای یکی از متهمان پرونده‌های کلان اقتصادی
محور‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از اعتیاد نوجوانان + فیلم
اعتراض ایران در نشست بریکس به طرح اتهامات سیاسی از سوی امارات