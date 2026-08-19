رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف انبار احتکار لاستیک در محدوده شورآباد شهرری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مهدی افشاری در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دپوی مقادیری لاستیک در یک انبار واقع در محدوده شورآباد مطلع شدند و موضوع را بهصورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: بررسیهای انجامشده نشان داد مقادیری از این کالاها در انبار تخلیه و دپو شده و سپس بخشی از آنها با استفاده از خودروهای وانت به بازار منتقل میشود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: تیم عملیاتی پس از شناسایی دقیق محل، با هماهنگی مقام قضایی در عملیاتی غافلگیرانه وارد انبار شده و در بازرسی از محل، حجم قابل توجهی لاستیک صنعتی و سنگین را کشف کردند.
کشف ۲۵ هزار حلقه لاستیک فاقد اسناد
افشاری با اشاره به بررسی وضعیت کالاهای کشفشده گفت: در بررسیهای اولیه مشخص شد تعداد ۲۵ هزار حلقه لاستیک صنعتی و سنگین در محل دپو شده و برای بخشی از کالاهای موجود، اسناد و مدارک لازم ارائه نشده است.
وی خاطرنشان کرد: پس از کشف محموله، پرونده قضایی تشکیل و متهم به همراه مستندات و کالاهای مکشوفه برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره به ارزش ریالی این محموله اظهار کرد: کارشناسان ارزش لاستیکهای کشفشده را بیش از ۱۲۵ میلیارد تومان برآورد کردهاند و تحقیقات برای بررسی ابعاد بیشتر پرونده در دستور کار قرار دارد.
هشدار پلیس درباره احتکار کالا
سردار افشاری با تأکید بر برخورد پلیس با فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی و اخلال در چرخه توزیع کالا گفت: احتکار کالا و دپوی غیرقانونی اقلام مورد نیاز بازار، موجب اختلال در روند عرضه و افزایش فشار اقتصادی بر مصرفکنندگان میشود و پلیس امنیت اقتصادی با اینگونه موارد برابر قانون برخورد خواهد کرد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مرتبط با احتکار یا قاچاق کالا، مراتب را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اطلاع دهند تا موضوع در اسرع وقت بررسی و پیگیری شود.