باشگاه خبرنگاران جوان - ماموستا ایوب احمدپور در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته وحدت، از این مناسبت به عنوان یک استراتژی ثابت دینی یاد کرد که رمز پیروزی جبهه مقاومت در برابر هجمه‌های دشمنان است.

وی با تأکید بر اینکه وحدت فراتر از یک شعار، یک راهبرد بنیادین اسلامی است، اظهار کرد: تدبیر امام راحل (ره) در نام‌گذاری هفته وحدت، بسترساز یک اتحاد عمیق در امت اسلامی شد. امروز و در جنگ‌های اخیر، به وضوح شاهدیم که رکن اصلی پیروزی در برابر جبهه آمریکایی-صهیونیستی، همین استراتژی وحدت‌گرایانه بوده است.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور از برگزاری رویدادی مهم در ایام پیش‌رو خبر داد و گفت: پس از ۱۰ سال وقفه، کنفرانس یک‌روزه وحدت اسلامی با میزبانی سنندج و با حضور شخصیت‌های برجسته سیاسی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی و مشارکت سه استان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به تدارک ۲۲ ویژه برنامه برای بزرگداشت هفته وحدت در استان، محور‌های اصلی این فعالیت‌ها را شامل نشست‌های مشترک ائمه جمعه اهل تشیع و تسنن، برگزاری یادواره شهدای جنگ رمضان، دیدار جامعه روحانیون با نماینده محترم ولی‌فقیه، برگزاری مسابقات فرهنگی و قرآنی، جشن‌های میلاد نبی مکرم اسلام (ص) و ویژه‌برنامه‌های بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اعلام کرد.

ماموستا احمدپور در پایان، مهم‌ترین ظرفیت امسال هفته وحدت را تمرکز بر «اندیشه وحدت‌گرایانه رهبر شهید» دانست و تصریح کرد: تأثیر این مکتب فکری از مرز‌های جغرافیایی عبور کرده است و امروز شاهدیم که بسیاری از علما و شخصیت‌های اهل سنت، تحت تأثیر این تفکر وحدت‌بخش در مسیر همدلی و تقریب حرکت می‌کنند.