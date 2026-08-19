باشگاه خبرنگاران جوان - در سه ماه نخست سال جاری ۳۷۳ ورزشکار کشورمان در رویدادهای مختلف برونمرزی شرکت کردند که حاصل این حضور، کسب ۲۶۳ مدال بود؛ آماری که نشان میدهد نسبت تعداد مدالهای کسبشده به تعداد ورزشکاران اعزامی، بیش از ۷۰ درصد بوده است.
از مجموع مدالهای بهدستآمده، ۹۵ مدال طلا، ۶۸ نقره و ۱۰۰ برنز سهم ورزشکاران ایران بوده است. همچنین نسبت تعداد مدالهای طلا به ورزشکاران اعزامی بیش از ۲۵ درصد است؛ آماری قابل توجه در شرایطی که در روزهای ابتدایی این بازه سهماهه، به دلیل جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، برگزاری اردوها و برنامههای آمادهسازی بسیاری از فدراسیونهای ورزشی با محدودیتهایی همراه شد.
۵۸ مدال از میادین جهانی
براساس این گزارش، ۸۸ ورزشکار ایرانی در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ در رقابتهای جهانی حضور یافتند و موفق به کسب ۵۸ مدال شامل ۲۴ طلا، ۱۷ نقره و ۱۷ برنز شدند.
مدالهای طلا بیش از ۴۱ درصد از مجموع مدالهای کسبشده ورزش ایران در رقابتهای جهانی این دوره را تشکیل میدهند؛ آماری که بیانگر سهم قابل توجه قهرمانیها در عملکرد ورزشکاران ایران در سطح جهان است.
آسیا؛ سهم ۴۸ درصدی از سبد مدال ورزش ایران
بخش قابل توجهی از مدالهای ورزش ایران در این مدت در میادین آسیایی به دست آمده است. از مجموع ۲۶۳ مدال، ۱۲۷ مدال حاصل حضور ورزشکاران کشورمان در رقابتهای قارهای بوده که بیش از ۴۸ درصد از کل مدالهای ایران در این دوره را شامل میشود.
از ۱۲۷ مدال آسیایی، ۴۲ مدال طلا، ۲۸ نقره و ۵۷ برنز بوده است. در این رقابتها ۲۱۳ ورزشکار ایرانی حضور داشتند و نسبت تعداد مدالهای کسبشده به تعداد ورزشکاران اعزامی نزدیک به ۶۰ درصد بوده است.
۷۸ مدال در دیگر رویدادهای بینالمللی
همچنین ۷۲ ورزشکار ایرانی در سایر مسابقات بینالمللی، جدا از رویدادهای جهانی و آسیایی، شرکت کردند و موفق به کسب ۷۸ مدال شامل ۲۹ طلا، ۲۳ نقره و ۲۶ برنز شدند.
در مجموع، کسب ۲۶۳ مدال شامل ۹۵ طلا، ۶۸ نقره و ۱۰۰ برنز در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵، حاصل حضور ۳۷۳ ورزشکار ایران در میادین مختلف بینالمللی بوده است؛ عملکردی که با توجه به شرایط ویژه کشور و محدودیتهای ایجادشده در پی جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، نشاندهنده تداوم حضور موفق ورزش ایران در عرصههای جهانی و قارهای است.