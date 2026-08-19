رئیس اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بیش از ۲۵۰ پرونده دستکاری پلاک وسایل نقلیه به دادسرا از ابتدای سال جاری تاکنون ارجاع شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، از اعلام جریمه‌های تخلفات پلاک از ۹۰۰ هزار ریالی تا ۷ میلیون ریال و ارجاع بیش از ۲۵۰ پرونده دستکاری پلاک وسایل نقلیه به دادسرا از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد.

سرهنگ شریفی با تشریح میزان جرایم برخی تخلفات مربوط به پلاک اظهار کرد: نصب پلاک‌های متفرقه یا ایجاد تغییر در استاندارد پلاک وسیله نقلیه، مشمول جریمه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریالی خواهد بود و نداشتن پلاک در قسمت جلو یا عقب وسیله نقلیه و همچنین ناخوانا بودن پلاک نیز برای راننده، ۴۰۰ هزار تومان جریمه در پی دارد.

شریفی افزود: بر اساس جدول جرایم، تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه نیز ۹۰ هزار تومان جریمه دارد. همچنین عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ‌تر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری، مشمول جریمه ۹۰ هزار تومانی خواهد بود.

وی تاکید کرد: رانندگان باید ضمن رعایت ضوابط قانونی مربوط به پلاک از هرگونه تغییر، جابه‌جایی، پوشاندن یا ایجاد اختلال در خوانایی پلاک خودداری کنند چراکه تخلفات پلاکی علاوه بر جریمه نقدی در موارد قانونی می‌تواند با برخورد قضایی نیز همراه باشد.

ارجاع بیش از ۲۵۰ پرونده دستکاری پلاک وسایل نقلیه به دادسرا از ابتدای امسال

سرهنگ شریفی گفت: بر اساس آمار‌های اعلام‌شده، در سال ۱۴۰۴ «بیش از یک هزار و ۳۰۰ پرونده در ارتباط با دستکاری و تغییر پلاک خودرو» به مراجع قضایی ارجاع شده است. همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون نیز «بیش از ۲۵۰ پرونده» در این زمینه تشکیل و برای رسیدگی قضایی به دادسرا ارسال شده است.

شریفی در همین رابطه هشدار داد: برخی رانندگان با هدف فرار از ثبت تخلف، تردد در محدوده‌های ممنوعه و طرح‌های ترافیکی یا پنهان کردن هویت وسیله نقلیه، اقدام به پوشاندن، مخدوش کردن یا تغییر ارقام پلاک می‌کنند، در حالی که چنین اقداماتی صرفاً یک تخلف ساده رانندگی محسوب نمی‌شود و در صورت احراز شرایط قانونی، می‌تواند تبعات کیفری نیز به دنبال داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به تبعات قانونی «دستکاری و تغییر مشخصات پلاک وسایل نقلیه» اظهار کرد: بر اساس ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، هرگونه «تغییر در ارقام و مشخصات پلاک، استفاده از پلاک متعلق به وسیله نقلیه دیگر یا پلاک تقلبی و همچنین برخی موارد تغییر در مشخصات شاسی و موتور»، جرم محسوب می‌شود و برای مرتکبان آن، مجازات حبس از شش ماه تا یک سال در نظر گرفته شده است. 

سرهنگ شریفی تأکید کرد: پلاک موتورسیکلت و خودرو «هویت قانونی وسیله نقلیه است» و هیچ راننده‌ای مجاز نیست برای فرار از قانون در آن تغییری ایجاد کند «هرگونه دستکاری یا تغییر در مشخصات پلاک و مدارک شناسایی وسیله نقلیه جرم محسوب میگردد» و تبعات کیفری و برخورد قانونی را به دنبال خواهد داشت. 
همکاران بنده در پلیس راهور نیز ضمن رصد معابر و استفاده از سامانه‌های نظارتی با موارد تخلف برخورد کرده و پرونده تخلفات مجرمانه را برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهند داد.

همچنین «دستکاری یا مخدوش کردن پلاک» از دیگر تخلفات مورد تأکید پلیس است که در جدول مذکور برای آن «۷ میلیون ریال» جریمه در نظر گرفته شده است اقدامی که علاوه بر جریمه در صورت احراز مواردی مانند «تغییر ارقام و مشخصات پلاک یا استفاده از پلاک متعلق به وسیله نقلیه دیگر» می‌تواند تبعات قانونی و قضایی نیز داشته باشد.

شریفی در پایان تأکید دارد پلاک، «هویت وسیله نقلیه» محسوب می‌شود و هرگونه اقدام برای «پوشاندن، مخدوش کردن یا تغییر مشخصات آن»، امکان شناسایی وسیله نقلیه را مختل می‌کند و با برخورد قانونی همراه خواهد بود.

بر همین اساس رانندگان از هرگونه «دستکاری، پوشش یا نصب تجهیزات و اشیایی که مانع رؤیت پلاک می‌شود» خودداری کرده و در صورت آسیب‌دیدگی یا ناخوانا شدن پلاک برای رفع مشکل از مسیر قانونی اقدام کنند.

رعایت مقررات مربوط به پلاک، علاوه بر جلوگیری از اعمال جریمه، نقش مهمی در حفظ نظم ترافیکی، شناسایی وسایل نقلیه و افزایش امنیت معابر دارد.

برچسب ها: تخلفات رانندگی ، راهور
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۱ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
تو شهر یاسوج کل وانت های میوه فروش بصورت سه تایی و چهارتابی پارک میکنن و خیابون رو بند میارن پلاک هم ندارن هیچکی زورش بهشون نمیرسه.چند سال همینجوریه
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Iran (Islamic Republic of)
ناجی
۱۱:۳۷ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
ازعزیزان پلیس راهورخواهش میکنیم عاجزانه جلو خودروهای بدون پلاک راهم توقیف کنند. این یعنی چی که پلاک رامخفی میکنی یانهایت شماره راباخودکار مینویسندوپشت شیشه میچسبانی
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