باشگاه خبرنگاران جوان - در دورهمیها عادت کردهایم از همه چیز تعریف کنیم، اما زحمات شریک زندگیمان را نادیده بگیریم. با یادگیری یک مهارت کلامی ساده میتوانید عشق و احترام را برای همیشه در رگهای خانواده تزریق کنید!
در یک مهمانی خانوادگی یا دورهمی دوستانه نشستهایم. بازار گپ و گفت داغ است؛ از دستپخت میزبان تعریف میکنیم، موفقیت تحصیلی فرزندِ فامیل را تبریک میگوییم و حتی از تغییر دکوراسیون خانه میزبان تمجید میکنیم. در این میان، همسر ما که شاید در روزهای گذشته موفقیت کاری کوچکی داشته یا شبانهروز برای رفاه خانواده زحمت میکشد، ساکت کنار ما نشسته است. ما در دلمان قدردان او هستیم، اما از روی خجالت، عادیشدن روزمرگیها، ترس از قضاوت دیگران یا حتی ترس از چشمزخم، هیچ حرفی از تلاشهای او به میان نمیآوریم و سکوت میکنیم؛ یا حتی بدتر، برای نمک ریختن در جمع، یکی از اشکالات او را برجسته میکنیم! واقعیت این است که سکوت ما در برابر خوبیهای همسر، فرصت طلاییِ شارژ عاطفی او را میسوزاند. شخص آگاه میداند که کلمات او در حضور دیگران، حکم یک مدال افتخار را برای شریک زندگیاش دارد. مدیریت ارتباطات خانواده ایجاب میکند که با مهارت تحسین همسر در جمع، جایگاه او را در نگاه فامیل و فرزندان بالا ببریم و نشان دهیم که او بزرگترین سرمایه زندگی ماست.
فرهنگ قدردانی؛ از اقتدار مردانه تا عطوفت زنانه
نیازهای روانی زن و مرد در ساختار خانواده با یکدیگر متفاوت است. زوجدرمانگران ثابت کردهاند که ایجاد «فرهنگ قدردانی» در حضور دیگران، قویترین سپر دفاعی در برابر طلاق عاطفی است. اما این قدردانی باید هدفمند باشد. در مکتب تربیت اسلامی و سیره اهلبیت (علیهمالسلام)، هندسه نیازهای خانواده به دقیقترین شکل رسم شده است. امام سجاد (علیهالسلام) در رساله حقوق، حق زن را این میدانند که مرد بداند خداوند این زن را مایه آرامش و انس او قرار داده و باید با او مدارا کند؛ و از سوی دیگر، حق شوهر را این میدانند که زن او را بزرگ بشمارد و از او اطاعت کند.
تلفیق این حکمت نورانی با روانشناسی خانواده نشان میدهد که مردان برای شارژ روانی تشنه دریافت «احترام و اقتدار» هستند و زنان برای شکوفایی نیازمند دیدهشدن «محبت و ظرافتهایشان» میباشند. وقتی ما این نیازهای ذاتی را در حضور جمع فامیل یا فرزندان با صدای بلند تأیید میکنیم، در واقع ستونهای خانه را ضدگلوله کردهایم.
۳ گام عملی برای اجرای تکنیک تحسین بلندگو دار
برای اینکه در دورهمیهای پیش رو، مدال افتخار را بر گردن همسرتان بیندازید و بدون چاپلوسی جایگاه او را بالا ببرید، این سهگام ظریف را تمرین کنید:
گام اول (ویژه بانوان): تثبیت جایگاه و اقتدار مرد:
بزرگترین هدیه یک زن به شوهرش در مهمانیها، تأیید تلاشها و مدیریت اوست. وقتی بحث گرانی پیش میآید، بهجای سکوت یا گلایه، با افتخار بگویید: «خدا را شکر با وجود همه سختیها، همسر من تمام تلاشش را میکند که آب توی دلمان تکان نخورد.» یا وقتی او موفقیت کوچکی به دست آورده، آن را در جمع بازگو کنید. این جملاتِ بهظاهر ساده، چنان اقتداری به مرد میدهد که حاضر است برای رفاه شما کوه را جابهجا کند؛ البته خانم بیش از تایید کلامی، با اطاعت عملی از همسر نمایانگر اقتدار شوهرش است.
گام دوم (ویژه آقایان): تکریم چشمه محبت و تدبیر زن:
زنان قلب تپنده و منبع عطوفت خانه هستند. یک مرد بااصالت، زحمات خاموش همسرش را در جمع فامیل و بهویژه در حضور فرزندان فریاد میزند. در مهمانیها با صدای رسا بگویید: «آرامشی که ما در خانه داریم، نتیجه مدیریت و دلسوزیِ همسرم است» یا «هیچکس نمیتواند مثل همسر من با این سلیقه و محبت فلان کار را انجام دهد.» شنیدن این جملات در حضور دیگران، تمام خستگیهای جسمی و روحی یک زن را به یکباره میشوید.
گام سوم: قانون ذرهبین و پرهیز از اغراق:
تحسین همسر در جمع نباید شکل اغراق و دروغ به خود بگیرد، زیرا هم مصنوعی جلوه میکند و هم دیگران را پس میزند. مهارت شما در این است که مانند یک ذرهبین، موفقیتها یا زحمات واقعی و کوچک او را پیدا کنید و همانها را برجسته نمایید. نیازی نیست او را بینقص جلوه دهید؛ فقط کافی است نشان دهید که چقدر قدردان همان تلاشهای واقعی و خالصانه او هستید.
سرمایهگذاری بیهزینه برای یک عمر آرامش
شاید در دفعات اول، بیان این جملات در حضور پدر، مادر یا فامیل کمی با خجالت همراه باشد، اما طعم شیرین نتایج آن خیلی زود این خجالت را از بین میبرد. وقتی با شجاعت و آگاهی، تحسین همسر در جمع را به یک عادت تبدیل میکنیم، در واقع به دیگران پیام میدهیم که حریم خانواده ما پر از عشق، احترام و قدرشناسی است. عبور از خطای «سکوت در برابر خوبیهای همسر»، از ما انسانی جذاب، امن و قدرشناس میسازد؛ کسی که با چند کلمه ساده در یک مهمانی، شریک زندگیاش را شیفته خود میکند و ریشههای محبت را تا سالیان سال در خانهاش محکم نگه میدارد.
منبع: فارس