مدیر بیمارستان شهید مدنی کرج با اشاره به درگیری اخیر در بخش اورژانس این بیمارستان گفت: این حادثه میان برخی همراهان و مراجعان رخ داده و موضوع از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - فتحی‌پور، مدیر بیمارستان شهید مدنی گفت: درگیری در بخش اورژانس بیمارستان مربوط به برخی مراجعان و همراهان بیماران بود که تعدادی از آقایان در خارج از ساعات ملاقات قصد عیادت از بیماران را داشتند و متأسفانه در این جریان درگیری و ضرب‌وشتم رخ داد که مراحل قضایی آن در حال طی شدن است.

وی افزود: شرایط و نگرانی‌های مردم را درک می‌کنیم و تلاش می‌شود خدمات لازم با حفظ آرامش و رعایت مقررات ارائه شود. با توجه به محدودیت فضای فیزیکی، همکاران بیمارستان در موارد لازم به صورت تلفنی شرح حال بیماران را به همراهان اعلام می‌کنند.

مدیر بیمارستان شهید مدنی ادامه داد: حضور آقایان در بخش زنان خارج از ساعات ملاقات، علاوه بر محدودیت‌های اجرایی، از نظر رعایت ضوابط قانونی و شرعی نیز ملاحظاتی دارد و به همین دلیل باید مقررات مربوط به ملاقات بیماران رعایت شود.

فتحی‌پور درباره وضعیت دستگاه ام‌آر‌آی بیمارستان نیز گفت: این دستگاه مدت‌هاست به خوبی در حال فعالیت است و معمولاً نظارت لازم برای رفع سریع اشکالات احتمالی تجهیزات انجام می‌شود تا وقفه‌ای در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مراجعان بیمارستان شهید مدنی را بیماران ترومایی تشکیل می‌دهند، فعالیت مستمر تجهیزات تصویربرداری اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: بیمارستان شهید مدنی یک دستگاه ام‌آر‌آی، دو دستگاه سونوگرافی و دو دستگاه سی‌تی‌اسکن دارد و شرایط تجهیزات به گونه‌ای است که در صورت بروز اشکال در یکی از دستگاه‌ها، امکان استفاده از تجهیزات پشتیبان وجود داشته باشد.

مدیر بیمارستان شهید مدنی درباره محدودیت فضای اورژانس در این گفت‌وگو زنده رادیویی گفت: ورودی اورژانس از نظر فضای فیزیکی محدود است و امکان نصب صندلی در داخل محوطه اورژانس نیز به دلیل شرایط خاص این بخش وجود ندارد. همچنین محدودیت فضای فیزیکی بیمارستان در محدوده جهانشهر و اطراف آن، حتی برای تردد و استقرار آمبولانس‌ها نیز مشکلاتی ایجاد کرده است.

فتحی‌پور در پایان با اشاره به موضوع جابه‌جایی بیمارستان شهید مدنی گفت: برای انتقال این بیمارستان باید موضوع با معاونت درمان بررسی و پیگیری شود. بیمارستان سیدالشهدا نیز با توجه به قدمت، وقف بودن و حجم مراجعات، پاسخگوی این میزان مراجعه نیست و سال‌هاست بخش‌هایی از بیمارستان برای موضوع انتقال و جایگزینی بیمارستان شهید مدنی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی همچنین درباره ظرفیت دستگاه ام‌آر‌آی به مخاطبان برنامه زنده رادیویی البرز من سلام گفت: تاکنون حدنصاب مشخصی برای وزن بیمار اعلام نشده و حتی بیماران تا وزن ۱۵۰ کیلوگرم نیز با این دستگاه پذیرش شده‌اند.