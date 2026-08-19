وزارت دفاع ژاپن در چارچوب افزایش توان نظامی این کشور قصد دارد از سال آینده توسعه موشک‌های هایپرسونیک و پهپاد‌های تهاجمی دوربرد را آغاز کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری کیودو گزارش داد که وزارت دفاع ژاپن قصد دارد از سال آینده موشک‌های هایپرسونیک پرتاب‌شونده از زیردریایی و پهپاد‌های تهاجمی دوربرد را توسعه دهد.

این آژانس اظهار داشت که نکات مربوطه در پیش‌نویس بودجه وزارت دفاع برای سال ۲۰۲۷ مشخص شده است. ژاپن همچنین قصد دارد پهپاد‌های رهگیر و تهاجمی را خریداری کند و یک سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری مبتنی بر هوش مصنوعی را برای دستیابی به فرماندهی میدانی یکپارچه توسعه دهد.

این وزارتخانه بودجه‌ای بی‌سابقه به میزان ۸.۹ تریلیون ین (۵۶.۳ میلیارد دلار) برای سال مالی ۲۰۲۷ درخواست کرده بود، و انتظار می‌رفت هزینه‌های آن از ۱۰.۶ تریلیون ین (۶۷.۰۸ میلیارد دلار) یا ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی فراتر رود.

شایان ذکر است که استراتژی امنیت ملی ژاپن در سال ۲۰۲۲ حق این کشور را برای انجام حملات متقابل به رسمیت شناخته و خواستار افزایش هزینه‌های نظامی به ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۷ شده است، سانای تاکایچی، نخست‌وزیر این کشوز قول داده است که در اسرع وقت به این هدف دست یابد.

منبع: آر تی

برچسب ها: موشک هایپرسونیک ، ارتش ژاپن
خبرهای مرتبط
وزیر دفاع ژاپن اتهام «نظامی‌گری جدید» علیه توکیو را رد کرد
در سایه جنگ آمریکا با ایران رخ داد
تأخیر ۲ ساله در تحویل موشک تاماهاک به ژاپن
انتشار تصاویر بی‌سابقه از آزمایش موشک هایپرسونیک چینی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رایزنی روبیو و مشاور امنیت ملی امارات درباره ایران و تنگه هرمز
نفت در سایه ابهام درباره تنگه هرمز گران شد
ادعای مقام آمریکایی درباره احتمال رویارویی ترکیه و اسرائیل
کره شمالی: رزمایش آمریکا و کره جنوبی خطر جنگ را افزایش می‌دهد
هرش: ترامپ احترام متحدان آمریکا را از دست داده است
هشدار نتانیاهو به دمشق درباره حضور نظامی ترکیه در سوریه
ژاپن به دنبال توسعه موشک‌های هایپرسونیک و پهپاد تهاجمی
ترامپ اجرای تعرفه ۵۰ درصدی کانادا را ۳ روز تعلیق کرد
آخرین اخبار
ترامپ اجرای تعرفه ۵۰ درصدی کانادا را ۳ روز تعلیق کرد
ژاپن به دنبال توسعه موشک‌های هایپرسونیک و پهپاد تهاجمی
هشدار نتانیاهو به دمشق درباره حضور نظامی ترکیه در سوریه
ادعای مقام آمریکایی درباره احتمال رویارویی ترکیه و اسرائیل
هرش: ترامپ احترام متحدان آمریکا را از دست داده است
کره شمالی: رزمایش آمریکا و کره جنوبی خطر جنگ را افزایش می‌دهد
نفت در سایه ابهام درباره تنگه هرمز گران شد
رایزنی روبیو و مشاور امنیت ملی امارات درباره ایران و تنگه هرمز
روسیه به انگلیس در مورد مشارکت در جنگ اوکراین هشدار داد
حمله به یک کشتی در نزدیکی بندر المخا یمن
آمریکا رئیس و مقام رسمی دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم کرد
شمار کشته‌های زلزله کلمبیا به ۳۰۴ نفر افزایش یافت
شهادت ۶ فلسطینی در حملات اسرائیل به منطقه بندری غزه
مقابله پدافند هوایی امارات با تهدید موشکی
ترکیه حمله اسرائیل به پایگاه هوایی نظامی در سوریه را محکوم کرد
واشنگتن پست: آمریکا به دنبال کاهش حضور نیرو‌های خود در خلیج فارس است
وقوع حادثه برای یک کشتی در نزدیکی سواحل عمان
گفتگوی رئیس امارات و ترامپ درباه منطقه
بحران اعتبار سیاست خارجی ترامپ در مواجهه با تنش‌های خاورمیانه
ترامپ: هیچ مذاکره‌ای با ایران در حال انجام نیست
فرمانده ارتش لبنان: اسرائیل همچنان توافق را نقض می‌کند
سفیر آمریکا: ترامپ و نتانیاهو اختلافی ندارند
هشدار درباره فاجعه بهداشتی و زیست‌محیطی در غزه
مقام آمریکایی در ماموریتی محرمانه با کرملین مذاکره کرد
ترامپ تصویر «تنگه هرمز به عنوان قلمرو جدید آمریکا» را منتشر کرد
دیوان عالی پاکستان دستور انتقال عمران خان به بیمارستان را صادر کرد
گفتگوی وزیر خارجه ترکیه با همتایان قطری و سوری
قطر: میانجی‌گران پس از توافق ایران و عمان به دنبال بازگشت به مذاکره هستند
بانک مرکزی اروپا: چشم‌انداز تورم به جنگ آمریکا و ایران بستگی دارد
وزرای خارجه مصر و عمان بر اهمیت بازگشایی تنگه هرمز برای کاهش تنش تأکید کردند