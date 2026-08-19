باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری کیودو گزارش داد که وزارت دفاع ژاپن قصد دارد از سال آینده موشک‌های هایپرسونیک پرتاب‌شونده از زیردریایی و پهپاد‌های تهاجمی دوربرد را توسعه دهد.

این آژانس اظهار داشت که نکات مربوطه در پیش‌نویس بودجه وزارت دفاع برای سال ۲۰۲۷ مشخص شده است. ژاپن همچنین قصد دارد پهپاد‌های رهگیر و تهاجمی را خریداری کند و یک سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری مبتنی بر هوش مصنوعی را برای دستیابی به فرماندهی میدانی یکپارچه توسعه دهد.

این وزارتخانه بودجه‌ای بی‌سابقه به میزان ۸.۹ تریلیون ین (۵۶.۳ میلیارد دلار) برای سال مالی ۲۰۲۷ درخواست کرده بود، و انتظار می‌رفت هزینه‌های آن از ۱۰.۶ تریلیون ین (۶۷.۰۸ میلیارد دلار) یا ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی فراتر رود.

شایان ذکر است که استراتژی امنیت ملی ژاپن در سال ۲۰۲۲ حق این کشور را برای انجام حملات متقابل به رسمیت شناخته و خواستار افزایش هزینه‌های نظامی به ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۷ شده است، سانای تاکایچی، نخست‌وزیر این کشوز قول داده است که در اسرع وقت به این هدف دست یابد.

منبع: آر تی