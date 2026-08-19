باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، در همایش زرآتی با اشاره به مشکلات کسبوکارهای مجازی حوزه طلا در دو سال اخیر اظهار کرد: این کسبوکارها در دو سال اخیر با مشکلات زیادی مواجه شده و شفاف شده است؛ به عقیده من، شفافیت هزینه هم دارد و این هزینهای است که ما در طول این سالها پرداخت کردهایم.
او افزود: ما در حوزههای مختلف هرچقدر کار را شفافتر میکنیم، سر و صداها و مقاومتها بیشتر میشود. در طول یک سال گذشته با ورود سازمانهای مختلف به این حوزه مواجه بودهایم. این سازمانها وارد شدهاند و البته ما با نظارت هیچ مشکلی نداریم، اما امروز فکر میکنم دیگر نظارتها فراتر رفته و بعضاً موجب اختلال شده است.
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی ادامه داد: تقریباً از دوم خردادماه، بعد از ۱۵ ماه، صدور مجوز برخط طلا در کشور دوباره شروع شد، اما اعتراض ما این است که حدود دو هفتهای میشود که مجدداً صدور مجوز طلا تقریباً متوقف شده است.
الفتنسب گفت: به خاطر ورود سازمانها اعلام میکنند که باید تأییدیه بانک مرکزی را بگیرید تا بتوانید فعالیت کنید. تأییدیه بانک مرکزی چیست؟ من تا به امروز چنین چیزی ندیدهام.
او تأکید کرد: هرچه سریعتر باید این اتفاق بیفتد. قرار نیست نظارت مانع فعالیت کسبوکار شود. در جلسات بارها این موضوع را گفتهایم و در این دوره هم سعی میکنیم آن را تکرار کنیم.
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی تصریح کرد: از دید من، زیرساختها هنوز برای اینکه آن نظارت به معنای واقعی انجام شود، آماده نیست. قرار است سامانه نظارتی بانک مرکزی وارد شود و نظارت کند.
الفتنسب ادامه داد: سامانه نظارت بر فروشنده و فعالیت صنفی که اجرایی کسبوکار مجازی است، در اردیبهشت ۱۴۰۴ طراحی شد. از آنجایی که به هر حال دولت اجازه ندارد بخش خصوصی خودش نظارت داشته باشد، ۱۹ ماه طول کشید و همچنان ما دنبال این هستیم که سامانه بانک مرکزی راهاندازی شود.
او با اشاره به دیدگاههای مختلف درباره صدور مجوز فعالیت در حوزه طلا گفت: آقای دکتر فرزین، رئیس وقت بانک مرکزی، اعتقاد داشتند که کلاً طلا برای ماست و ما باید مجوز بدهیم. اما آقای همتی ایشان اعتقاد متفاوتی دارند
الفتنسب تأکید کرد: به نظرم باید صرفاً یک تقسیم کار وجود داشته باشد. ما با نهادهای امنیتی و نظارتی مخالفتی نداریم، اما این چارچوبها باید روشن شود.
او گفت: در نهایت طلا باید در محل دقیق و شفافی ذخیره شود و ما بر این نکته تاکید بسیار داریم.