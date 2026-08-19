رئیس اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی گفت: تقریباً از دوم خردادماه، بعد از ۱۵ ماه، صدور مجوز برخط طلا در کشور دوباره شروع شد، اما اعتراض ما این است که حدود دو هفته‌ای می‌شود که مجدداً صدور مجوز طلا تقریباً متوقف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی، در همایش زرآتی با اشاره به مشکلات کسب‌وکار‌های مجازی حوزه طلا در دو سال اخیر اظهار کرد: این کسب‌وکارها در دو سال اخیر با مشکلات زیادی مواجه شده و شفاف شده است؛ به عقیده من، شفافیت هزینه هم دارد و این هزینه‌ای است که ما در طول این سال‌ها پرداخت کرده‌ایم.

او  افزود: ما در حوزه‌های مختلف هرچقدر کار را شفاف‌تر می‌کنیم، سر و صدا‌ها و مقاومت‌ها بیشتر می‌شود. در طول یک سال گذشته با ورود سازمان‌های مختلف به این حوزه مواجه بوده‌ایم. این سازمان‌ها وارد شده‌اند و البته ما با نظارت هیچ مشکلی نداریم، اما امروز فکر می‌کنم دیگر نظارت‌ها فراتر رفته و بعضاً موجب اختلال شده است.

رئیس اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی ادامه داد: تقریباً از دوم خردادماه، بعد از ۱۵ ماه، صدور مجوز برخط طلا در کشور دوباره شروع شد، اما اعتراض ما این است که حدود دو هفته‌ای می‌شود که مجدداً صدور مجوز طلا تقریباً متوقف شده است.

الفت‌نسب گفت: به خاطر ورود سازمان‌ها اعلام می‌کنند که باید تأییدیه بانک مرکزی را بگیرید تا بتوانید فعالیت کنید. تأییدیه بانک مرکزی چیست؟ من تا به امروز چنین چیزی ندیده‌ام.

او تأکید کرد: هرچه سریع‌تر باید این اتفاق بیفتد. قرار نیست نظارت مانع فعالیت کسب‌وکار شود. در جلسات بار‌ها این موضوع را گفته‌ایم و در این دوره هم سعی می‌کنیم آن را تکرار کنیم. 

رئیس اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی تصریح کرد: از دید من، زیرساخت‌ها هنوز برای اینکه آن نظارت به معنای واقعی انجام شود، آماده نیست. قرار است سامانه نظارتی بانک مرکزی وارد شود و نظارت کند.

الفت‌نسب ادامه داد: سامانه نظارت بر فروشنده و فعالیت صنفی که اجرایی کسب‌وکار مجازی است، در اردیبهشت ۱۴۰۴ طراحی شد. از آنجایی که به هر حال دولت اجازه ندارد بخش خصوصی خودش نظارت داشته باشد، ۱۹ ماه طول کشید و همچنان ما دنبال این هستیم که سامانه بانک مرکزی راه‌اندازی شود.

او با اشاره به دیدگاه‌های مختلف درباره صدور مجوز فعالیت در حوزه طلا گفت: آقای دکتر فرزین، رئیس وقت بانک مرکزی، اعتقاد داشتند که کلاً طلا برای ماست و ما باید مجوز بدهیم. اما آقای همتی ایشان اعتقاد متفاوتی دارند‌

الفت‌نسب تأکید کرد: به نظرم باید صرفاً یک تقسیم کار وجود داشته باشد. ما با نهاد‌های امنیتی و نظارتی مخالفتی نداریم، اما این چارچوب‌ها باید روشن شود.

او گفت: در نهایت طلا باید در محل دقیق و شفافی ذخیره شود و ما بر این نکته تاکید بسیار داریم.

برچسب ها: بانک مرکزی ، فروش طلا ، طلا
خبرهای مرتبط
رقم واقعی تخلف در بازگشت ارز صادراتی ۸۱ میلیارد دلار در ۸ و نیم سال است
خزانه‌های طلا در واقعیت محدود باقی مانده است
دهقان‌نیا: سامانه نظارت بر طلای آنلاین راه‌اندازی شد
موافقت بانک مرکزی با افزایش سقف وام‌های مسکن
خودپرداز طلا؛ زیرساختی برای تسهیل خرید و تحویل فیزیکی طلا
۵۰۸ پرونده در حوزه فروش طلا در پلتفرم‌های برخط طی سه سال
بانک مرکزی ادعای کسری پشتوانه سکوهای برخط طلا را تکذیب کرد
سقف تسهیلات ساخت، خرید، جعاله و ودیعه مسکن افزایش یافت
بانک‌ها اجازه دریافت کارمزد خارج از نرخ‌های مصوب را ندارند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خالی‌فروشی ۲۰۰ هزار موردی مربوط به «زرپاد» بود؛ پلتفرمی که مدت‌هاست فعالیتی ندارد
بارش پراکنده باران در نوار شمالی کشور
رقم واقعی تخلف در بازگشت ارز صادراتی ۸۱ میلیارد دلار در ۸ و نیم سال است
بانک مرکزی فعلا نرخ سود بانکی را تغییر نمی‌دهد/ از دلایل اصلی تورم در کشور، ناترازی بانک‌هاست
پرداخت تسهیلات صندوق ملی مسکن برای تکمیل پروژه‌های مسکن مهر پردیس
ترافیک سنگین در محورهای تهران، کرج، چالوس و هراز
آخرین اخبار
بانک مرکزی فعلا نرخ سود بانکی را تغییر نمی‌دهد/ از دلایل اصلی تورم در کشور، ناترازی بانک‌هاست
رقم واقعی تخلف در بازگشت ارز صادراتی ۸۱ میلیارد دلار در ۸ و نیم سال است
پرداخت تسهیلات صندوق ملی مسکن برای تکمیل پروژه‌های مسکن مهر پردیس
بارش پراکنده باران در نوار شمالی کشور
ترافیک سنگین در محورهای تهران، کرج، چالوس و هراز
خالی‌فروشی ۲۰۰ هزار موردی مربوط به «زرپاد» بود؛ پلتفرمی که مدت‌هاست فعالیتی ندارد
راه‌اندازی فرودگاه و تکمیل زنجیره حمل‌ونقل سرخس
کشاورزان از آبیاری درختان در ساعات گرم روز اجتناب کنند
ساخت ۴۵ هزار واحد مسکن امید طی یک سال
مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت ابطال شد/ خداحافظی با پیش فروش قطعی خودرو
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۸ مرداد
بازنگری مستمر دستورالعمل‌های استاندارد
لزوم ایجاد زنجیره یکپارچه ساخت از طراحی تا بهره‌برداری ساختمان
سرمایه گذاری ایران در عمان؛ ظرفیتی که هنوز بالفعل نشده است
خزانه‌های طلا در واقعیت محدود باقی مانده است
گیر کردن در آسانسور، لزوما ناشی از نقص ایمنی نیست/صدور پایان کار ساختمان فقط با تاییدیه آسانسور
دهقان‌نیا: سامانه نظارت بر طلای آنلاین راه‌اندازی شد
اطلاعیه قطعی برق در شهرقدس به دلیل آتش‌سوزی پست برق
شرکت‌های اقتصاد دیجیتال در مسیر بورس/ پای پیام‌رسان‌های داخلی به بورس باز خواهد شد؟
سود ارزی خریداران اوراق مرابحه فولاد مبارکه پرداخت شد/ انتشار ۲.۳ میلیارد یورو اوراق جدید در دست بررسی است
توقف آسانسورهای دارای نقص فنی در واحدهای مسکونی فرسوده/ صدور ۱۲ نوع گواهینامه در حوزه آسانسور
بهره‌برداری از ۴۷۷۰ هزار واحد مسکونی شهر‌های جدید در هفته دولت
نگرانی در خصوص آینده برنج نداریم/محاصره دریایی تاثیری در صنعت غذا ندارد
موافقت بانک مرکزی با افزایش سقف وام‌های مسکن
شاخص کل در آستانه ۶ میلیون واحد؛ شرط عبور از مقاومت چیست؟
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
خودپرداز طلا؛ زیرساختی برای تسهیل خرید و تحویل فیزیکی طلا
بخشی از نابسامانی‌های بازار ناشی از تصمیمات تنظیم بازاری است
افزایش تأمین زمین قانون جوانی جمعیت از ۳۲ هزار به ۶۸ هزار نفر
۸۵ هزار واحد مسکن استیجاری در دو فاز در حال اجراست