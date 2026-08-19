عرضه مستقیم کالا نباید به کسبه آسیب بزند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز با تأکید بر ضرورت تأمین کالاهای اساسی و حمایت از سفره مردم گفت: در شرایط اقتصادی فعلی، اولویت اصلی تأمین و توزیع کالاهای اساسی با قیمت عادلانه و جلوگیری از دلالی و واسطهگری است، اما در اجرای طرحهای عرضه مستقیم باید شرایط و هزینههای سنگین اصناف نیز مورد توجه قرار گیرد.
محمد دادخواه، رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز، در برنامه «رهیافت» با موضوع عرضه مستقیم کالاهای اساسی گفت: تمام تلاش مسئولان و معاونتهای اقتصادی، کاهش تورم و تأمین کسری کالاهای مورد نیاز مردم است و در مدت اخیر نیز آرامش نسبی در تأمین کالاهای اساسی ایجاد شده است، هرچند همچنان شاهد افزایش قیمتها و نوسانات بازار هستیم.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از اصناف افزود: در شرایطی که وضعیت کسبوکار چندان مناسب نیست، باید هوای اصناف را داشته باشیم؛ چراکه کسبه با هزینههایی مانند جرائم، اجارهبهای بالای واحدهای تجاری، بیمه کارگران، مالیات و سایر هزینههای جاری مواجه هستند.
دادخواه با اشاره به اینکه حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد کسبه مستأجر هستند، گفت: میزان مالیات در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته و نمیتوان انتظار داشت واحدهای صنفی بدون هزینه فعالیت کنند. بنابراین در تصمیمگیری درباره عرضه مستقیم کالا باید هزینههای تحمیلشده به کسبه نیز مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز درباره ایجاد مراکز و کانکسهای عرضه مستقیم کالا اظهار کرد: ما با ایجاد بازارهای موازی با فعالیت اصناف موافق نیستیم، اما زمانی که شرایط اقتصادی چنین اقتضا کند، باید برای تأمین کالا و حمایت از مردم اقدام شود.
وی در برنامه زنده رهیافت ادامه داد: اگر یک واحد عرضه مستقیم، هزینههای جاری مانند اجاره و برخی هزینههای توزیع را نداشته باشد، طبیعی است که بتواند کالا را با قیمت پایینتری عرضه کند؛ در حالی که یک مغازهدار این هزینهها را پرداخت میکند. بنابراین باید تفاوت شرایط این واحدها با واحدهای صنفی موجود در نظر گرفته شود.
دادخواه همچنین درباره برخی گزارشها درباره کیفیت کالاهای عرضهشده در کانکسها گفت: مواردی درباره کیفیت نامناسب مطرح شد که در اسرع وقت بررسی و اصلاحات لازم انجام شد و بر کیفیت کالاها نظارت صورت گرفت.
وی با حضور در رادیو البرز تأکید کرد: اصناف، زنجیره گستردهای از مردم هستند که در همین شهر زندگی میکنند و باید در تصمیمهای اقتصادی مورد توجه باشند. با این حال، اگر میزان عرضه مراکز دولتی محدود و هدفمند باشد، تأثیر منفی قابل توجهی بر بازار نخواهد داشت.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز هدف از راهاندازی مراکز عرضه مستقیم را رساندن کالا به مصرفکننده واقعی عنوان کرد و افزود: میتوان اقشار کمدرآمد و گروههای هدف را از طریق مراکز و نهادهای متولی شناسایی کرد تا کالاهای اساسی با کمترین انحراف به دست مصرفکنندگان واقعی برسد و حجم عرضه نیز به گونهای مدیریت شود که موجب اخلال در بازار نشود.
دادخواه در این برنامه رادیویی گفت: در شرایط فعلی که کشور با وضعیت ویژهای مواجه است، اولویتها نیز تغییر کرده و تأمین کالاهای اساسی، توزیع مناسب و رعایت قیمتهای مصوب باید در اولویت قرار گیرد.
وی در پایان با اشاره به جمعیت حدود چهار میلیون نفری استان البرز خاطرنشان کرد: تأمین سفره مردم نیازمند برنامهریزی و تلاش جدی است تا کالاهای اساسی با قیمت عادلانه و بدون دلالی و واسطهگری به دست مردم برسد و در کنار آن، از فعالیت اصناف و کسبه نیز حمایت شود.