باشگاه خبرنگاران جوان - مدت زمان زیادی به آغاز سال تحصیلی جدید باقی نمانده و ثبت‌نام دانش‌آموزان به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها برای خانواده‌ها تبدیل شده است؛ فرآیندی که هر سال با حاشیه‌هایی از جمله دریافت وجه غیرمجاز و یا دریافت کمک‌های مالی همراه است. با وجود ممنوعیت شهریه در مدارس دولتی، برخی از مدارس هنگام ثبت نام دانش آموزان، از والدین درخواست شهریه می‌کنند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از دریافت شهریه در برخی از مدارس شهرستان خوراسگان استان اصفهان ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست کرد تا به این مشکل رسیدگی کنند.

متن پیام شهروندخبرنگارها

با سلام و احترام، دختر من در مدرسه دخترانه در خیابان شریعتی شهرستان خوراسگان استان اصفهان تحصیل می‌کند. این مدرسه خانواده‌ها را وادار کردند باید وجه ثبت نام را پرداخت کنید. لطفا پیگیری کنید.

سلام ما در منطقه ۱۵ تهران هستیم و مدارس دولتی اینجا هم چه مدرسه دخترانه چه پسرانه مبلغ ۵ میلیون تومان از ما به جز هزینه کتاب، روپوش و بیمه از ما هزینه شهریه دریافت کردند. سال گذشته ۲ میلیون تومان بود، امسال از ما مبلغ ۵ میلیون تومان دریافت کردند که شاید این مبلغ به ۶ میلیون تومان هم افزایش یابد.

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