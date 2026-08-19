شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از دریافت وجه نقد هنگام ثبت نام در برخی از مدارس شهرستان خوراسگان استان اصفهان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدت زمان زیادی به آغاز سال تحصیلی جدید باقی نمانده و ثبت‌نام دانش‌آموزان به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها برای خانواده‌ها تبدیل شده است؛ فرآیندی که هر سال با حاشیه‌هایی از جمله دریافت وجه غیرمجاز و یا دریافت کمک‌های مالی همراه است. با وجود ممنوعیت شهریه در مدارس دولتی، برخی از مدارس هنگام ثبت نام دانش آموزان، از والدین درخواست شهریه می‌کنند. 
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از دریافت شهریه در برخی از مدارس شهرستان خوراسگان استان اصفهان ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست کرد تا به این مشکل رسیدگی کنند.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام، دختر من در مدرسه دخترانه در خیابان شریعتی شهرستان خوراسگان استان اصفهان تحصیل می‌کند. این مدرسه خانواده‌ها را وادار کردند باید وجه ثبت نام را پرداخت کنید. لطفا پیگیری کنید.

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برچسب ها: شهریه مدارس ، دانش آموزان ، سوژه خبری
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